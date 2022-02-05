Самый высокий ледник Эвереста потерял практически весь лед

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5 февраля 2022, 14:58

Фото: pixabay.com

Ледник под названием Южное седло каждый год теряет лед, копившийся тысячелетиями, который растаял примерено за 25 лет. Это происходит из-за изменения климата, сообщает CNN.

Снежный покров практически исчез, остался голый лед, который с трудом отражает солнечный свет. Это может грозить частыми сходами лавин и уничтожением источников воды.

За 25 лет Южное седло стало тоньше на 55 м. Потерянный объем льда формировался две тысячи лет.

Ученые прогнозируют в ближайшем будущем пересыхание источников воды, от которых зависят около 1,6 миллиарда человек проживающих в горных хребтах и использующие воду для питья, орошения и гидроэнергетики.

Команда ученых и альпинистов, в том числе шесть из Университета штата Мэн, посетила ледник в 2019 году и собрала образцы из ледяного керна. Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных и ответа на вопрос: влияет ли на самые отдаленные ледники Земли изменение климата, связанное с человеком?

«Ответ — громкое «да», и это происходит с конца 1990-х годов», — сказал Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата в Университете штата Мэн.

Исследователи заявили, что полученные результаты не только подтвердили, что антропогенное изменение климата достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушен критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследование показало, что как только лед ледника обнажился, он потерял около 55 метров льда за четверть века.

Исследователи отмечают, что ледник превратился из состоящего из снежного покрова в преимущественно лед, и что изменения могли начаться уже в 1950-х годах. Но потеря льда была самой интенсивной с конца 1990-х годов.

Это превращение в лед означает, что ледник больше не может отражать излучение от Солнца, что делает его таяние более быстрым.