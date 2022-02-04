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4 февраля 2022, 17:15

Фото: pixabay.com

В марте 2022 года в Нью-Йорке состоится Межправительственная конференция под эгидой ООН. На ней будет рассмотрено глобальное соглашение по сохранению морей и океанов. Этот документ нужен, чтобы заложить юридическую основу для создания сети охраняемых акваторий в международных водах, сообщает организация «Greenpeace».

У нас всё ещё есть шанс сохранить треть всего Мирового океана от промышленного освоения и разрушения.

Экологическая организация призывает делегации стран-участниц конференции принять соглашение, которое позволит взять под охрану 30% акватории Мирового океана к 2030 году. Согласно научным данным, это позволит спасти морские экосистемы от разрушения и смягчить последствия изменения климата.

Попытки ученых быть услышанными появляются периодически, но ни одна экоинициатива не стала международным соглашением по защите морей.

В августе 2021 года группа ученых со всего мира написала открытое письмо, где предупредила об угрозах для океана и его решающей роли в стабилизации климата Земли.

На сегодняшний день не было принято ни одного защищающего закона или конвенции, которая могла бы улучшить ситуацию. Несмотря очевидные угрозы для морских экосистем. При том, что в первозданном виде на Земле осталось только 10% морских территорий.