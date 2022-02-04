Мишустин поручил Росгидромету расширять связи с мировым научным сообществом

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4 февраля 2022, 12:57

Фото: pixabay.com

Премьер-министр обратил внимание, что Росгидромет является одним из ключевых участников международной климатической повестки, в том числе в рамках Киотского протокола и Парижского соглашения, сообщает ТАСС.

«Очень важно участвовать активно в мировой повестке, очень хорошо, что вы этим занимаетесь,» - сказал председатель правительства на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.

По словам премьера необходимо чётко и ясно доносить позицию России до международных организаций и стран участвующих в мировой повестке. Чтобы не было искажений и собственных трактовок.

Также Росгидромет наделён важнейшими государственными функциями по мониторингу окружающей среды и от их деятельности и правового функционирования зависит здоровье и благополучие Россиян.