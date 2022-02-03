Первый международный центр по сохранению хищных птиц начал работу на Камчатке

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3 февраля 2022, 14:13

Фото: pixabay.com

Соколиный центр «Камчатка», являющийся первым международным центром по сохранению редких видов хищных птиц, начал свою работу. Туда будет доставлено 84 особи в ближайшее время, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, сообщает ТАСС.

«Это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. Данный проект объединил лучший международный опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. Возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки», - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Центр располагается на территории Мильковского района Камчатского края, общей площадью 300 гектар.

Уже в течение 2022 года до 300 пар кречетов можно будет содержать на базе центра. Кроме того, создание соколиного центра «Камчатка» позволило привлечь более 1 млрд руб. частных инвестиций.

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