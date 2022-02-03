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В Липецкой области расчистят приток Дона

, 13:54

В Липецкой области расчистят приток Дона
Фото: pixabay.com

В Липецкой области в рамках национального проекта «Экология» расчистят приток реки Дон. В частности, в текущем году начнется расчистка притока Дона в Липецкой области, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов региона.

В масштабный план по расчистке русел входит строительство Багаевского гидроузла, реконструкция Донского магистрального канала, возведение и ремонт очистных сооружений, сообщает «lipetskmedia».

Наша часть работ — расчистка притоков Дона для увеличения водности реки. Семь регионов сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для будущих мероприятий. В Липецкой, Воронежской и Ростовской областях к расчистке русел приступят уже в этом году.

Всего по федеральному проекту планируется расчистить более 150 км русел рек в этом году во всех регионах.

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