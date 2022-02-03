Центр Берлина может стать полностью пешеходным

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

3 февраля 2022, 13:38

Фото: Соцсети

Центр Берлина может стать самым большим в мире районом без машин — идею сделать его пешеходным уже поддержало 50 тысяч горожан.

Если ограничения примут, въезжать в центр города на машинах смогут только люди с ограниченными возможностями, «скорые» и доставщики, сообщает «dezeen».

Жителям будет разрешено использовать автомобиль или фургон только до 12 раз в год для особых обстоятельств, таких как переезд.

Сети общественного транспорта будут расширены, а дороги будут перепроектированы для увеличения пространства для пешеходов и велосипедистов.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, улучшить качество воздуха и уменьшить углеродный след города. Жители хотят, чтобы люди могли спать с открытыми окнами, а дети снова могли играть на улице.

Берлин - не единственный город, изучающий возможность свободных от автомобилей улиц.

Осло медленно удаляет автомобили из своего центра города с 2017 года, Барселона пешеходизирует каждую третью улицу в своем районе Эшампле, а в Париже регулярно проводятся дни без автомобилей.

Пандемия привела к тому, что еще больше городов, включая Лондон, Нью-Йорк и Милан, испытали влияние превращения дорог в пешеходные зоны.

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