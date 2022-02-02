Ученые обнаружили бактерию, которая является источником запаха сероводорода на свалках и полигонах

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2 февраля 2022, 16:07

Фото: pixabay.com

Ученые Биологического института Томского госуниверситета совместно с ФИЦ биотехнологии РАН завершили работу по созданию эффективных подходов для утилизации твердых органических отходов, сточных вод и рекультивации свалок. В ходе проекта исследователи выявили, какие именно бактерии служат источником неприятного запаха, и нашли простые и дешевые пути его нейтрализации. Результаты исследований опубликованы Scientific Reports, сообщает БИОТЕХ 2030.

«Проблема эффективного управления бытовыми и промышленными отходами актуальна для всего мира. Существуют разные способы утилизации. В России один из наиболее распространенных методов – складирование на полигонах, – говорит руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Ольга Карначук. – Такие специализированные площадки источают неприятный запах, чаще всего сероводорода, от которого страдают жители близлежащих населенных пунктов, и Томск не исключение».

Согласно анализу данных, представленных в литературных источниках, около 50 процентов запаха дурно пахнущих веществ – это сероводород и летучие соединения серы, остальное – аммиак, мочевина и прочее. Микроорганизмы, которые продуцируют сероводород, относятся к классу сульфатредуцирующих прокариотов – это разнородные анаэробные бактерии и археи, которые живут в почвах без кислорода.

Благодаря соединению нескольких методов исследований ученым все же удалось найти «виновника» запаха – им оказалась бактерия Desulfovibrio desulfuricans. Одним из возможных путей ее нейтрализации является использование ингибиторов – соединений, способных сдерживать развитие физиологических процессов. Однако для окружающей среды этот способ – недостаточно экологичен, и биотехнологи смогли найти другие подходы».

Один из них заключается в изменении питания животных. Например, сейчас в качестве пищевой добавки им добавляют лизин в виде солей сульфата, который служит пищей и для сульфатредуцирующих бактерий. Лизин – незаменимая аминокислота, важная для выработки ферментов и гормонов, а также формирования костей и мышц. Чтобы обеспечить животных нужным веществом, достаточно заменить сульфатные соли лизина на другие соединения, например, хлорид лизина. Это лишит бактерии нужного им питания и источника образования сероводорода.

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