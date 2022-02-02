В Астраханской области займутся оздоровлением Волги

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2 февраля 2022, 15:23

Фото: pixabay.com

В 2022 году Астраханская область на 713 миллионов рублей увеличит финансирование государственной программы. Средства предлагается направить на проект по «Оздоровлению Волги». Особое внимание уделят сокращению поступлений в реку загрязнённых сточных вод. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Как следует из ежегодного доклада Минприроды России, река Волга входит в тройку самых грязных рек России уже на протяжении 10 лет.

По другой госпрограмме, которая касается формирования комфортной городской среды, на текущий год намечено увеличение финансирования на 471 млн рублей. Тем самым общий объём расходов составит 809,3 млн рублей.

Эти средства пойдут на благоустройство дворовых территорий и парка культуры и отдыха в Ахтубинске.

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