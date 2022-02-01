Пляж в Таиланде объявлен зоной бедствия после утечки нефти

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1 февраля 2022, 16:43

Фото: pixabay.com

Настоящая экологическая катастрофа произошла в восточном Таиланде. Пляж был объявлен зоной бедствия, поскольку утечка нефти из подводного трубопровода в Сиамском заливе продолжает вымываться на берег. В данный момент сотни работников нефтяных компаний и военно-морского флота задействованы в очистке береговой линии Мае Рампхуэнг, сообщает «Тhe guardian».

Утечка из трубопровода, принадлежащего Star Petroleum Refining, началась во вторник и была взята под контроль на следующий день после разлива примерно 50 000 литров (11 000 галлонов) нефти в океан примерно в 20 км от промышленно-развитого восточного побережья страны.

Часть нефти достигла береговой линии на пляже Мае Рампхуенг в провинции Районг поздно вечером в пятницу после распространения на 18 квадратных миль (47 кв. Км) моря в заливе.

Двенадцать кораблей военно-морского флота и три гражданских судна вместе с несколькими самолетами работают над тем, чтобы помочь сдержать разлив в море с помощью боновых заграждений и распылителей.

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