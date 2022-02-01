В Красноярске, Назарово и Минусинске продлён режим «черного неба»

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 февраля 2022, 14:41

Фото: pixabay.com

Согласно результатом лабораторных анализов, в воздухе Красноярска и Назарова обнаружена превышение ПДК взвешенных частиц РМ2.5 в 1,3 и 1,8 раза соответственно. Что касается Минусинска, то в его воздухе обнаружено недопустимое содержание взвешенных веществ и оксида углерода — в 1,9-2,8 раза и в 1,6-1,8 раза соответственно, сообщает ТАСС.

Режим введён с 27 января и продлён еще на трое суток - до вечера 3 февраля.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Людям рекомендовано не выходить на улицу, предприятиям резко сократить выбросы в атмосферу, а населению не пользоваться личным автотранспортом.

Режим вводится в третий раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз. Похоже федеральная программа «чистый воздух» даёт сбой или не работает вовсе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости