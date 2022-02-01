У побережья Приморья обнаружили 91 затонувший объект

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1 февраля 2022, 13:19

Фото: pixabay.com

По информации властей региона, треть из них нужно поднять со дна в течение ближайших трех лет, сообщает ТАСС.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в 2022 году на Дальнем Востоке планируется поднять со дна для их последующей утилизации почти 70 затонувших кораблей, на эти цели выделено 4 млрд рублей. Всего к 2024 году, по ее словам, планируется утилизировать 213 судов, они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде.

Члены секции подводных исследований Приморского краевого отделения РГО и клуба подводного поиска «Восток» составляют карту затонувших в акватории Приморья объектов. Практически все затонувшие у берегов Приморья суда с ценными грузами нашли, осталось ненайденным одно, это «Князь Горчаков».

Также на дне покоются суда, затопленные во время войны и просто пришедшее в негодность и брошенные нерадивыми хозяевами.

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