Ученые раскрыли секрет зимовки сусликов – теперь им заинтересовались космические исследователи

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1 февраля 2022, 12:31

Фото: pixabay.com

Спячка эволюционировала, чтобы удалить животных из сезонных периодов, которые особенно сложны для выживания. Несмотря на эту защитную особенность, спячка создает свои собственные проблемы из-за длительного периода голодания.

Когда медведи и суслики впадают зимой в спячку, они перестают есть. Энергию обеспечивают запасы жира, накопленные в их телах. Обычно такое продолжительное голодание и бездеятельность значительно снижают массу и функцию мышц, но у зимоспящих такое не наблюдается. Как именно им это удается, долгое время оставалось загадкой.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые рассказали, как можно использовать механизм гибернации животных в спячке для будущих космических путешествий.

Спячка — это стратегия млекопитающих, которая использует метаболическую пластичность для снижения потребности в энергии и обеспечения длительного голодания.

Биологи изучили распространенных в Северной Америке Ictidomys tridecemlineatus, больше известных как тринадцатиполосных сусликов (thirteen-lined ground squirrel) и подтвердили теорию «спасения азота мочевины», выдвинутую еще в 1980-х. Теория утверждает, что суслики применяют особый метаболический трюк с использованием кишечных бактерий, чтобы перерабатывать азот. Он присутствует в мочевине — отработанном соединении, которое обычно выделяется с мочой. Так вот, оказалось, что зимовники используют его для создания новых тканевых белков, пишет "Хайтек".

Как утверждают ученые, это поможет астронавтам свести к минимуму потерю мышечной массы, вызванную подавлением синтеза белка в условиях микрогравитации.

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