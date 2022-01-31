Высокий риск возникновения природных пожаров в Приморье ожидают в феврале

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31 января 2022, 12:03

Фото: pixabay.com

Установившаяся в Приморском крае теплая погода вместе с почти полным отсутствием снега в южных районах края существенно повышает риск возникновения природных пожаров уже в феврале. Снегозапасы в крае уменьшаются с севера на юг. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник «Примгидромета» Борис Кубай.

В отдельные годы, когда уже в феврале в Хасанском районе (самый южный района края) начинала гореть сухая трава.

Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч гектаров. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались уже в январе.

Напомним, что в 2022 году объем федерального финансирования на реализацию мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров Приморскому краю увеличен до 287 миллионов рублей. В том числе на мониторинг предусмотрено более 107 миллионов рублей, тушение пожаров – более 53 миллионов рублей, увеличение численности парашютно-десантной пожарной службы – более 28 миллионов рублей.

На сегодняшний день для обеспечения пожарной безопасности в лесах и предупреждение пожаров на землях лесного фонда построены 51 километр и реконструированы 290 километров дорог противопожарного назначения, проложены 600 километров минерализованных полос, проведены контролируемые профилактические выжигания на площади 6 000 гектаров.

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