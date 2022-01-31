Экологические итоги недели: Ученые выяснили, о чем говорят рыбы, на Ямале на 3,5 градуса повысилась среднегодовая температура

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

31 января 2022, 10:10 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ученые выяснили, о чем говорят рыбы. Оказалось, всё как у людей: рыбы издают любовные звуки, предупреждают об опасности и эмоционально защищают свои территории. За последние полвека среднегодовая температура на Ямале повысилась на 3,5 градуса, последствиями климатических изменений также стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв. Выброшенные сети и орудия улова убивают морских обитателей: на прошлой неделе молодой горбатый кит был замечен в антарктических водах, его спинной плавник оторван, а хвост опутан сетями, прорезающими кожу вокруг его хвоста. Кажется, природа решила не дожидаться, когда мир решит проблему пластика, и потихоньку берёт ситуацию в свои руки. Микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы поедать пластик. В ходе работы было обнаружено 30 тыс. ферментов, способных разрушать десять различных видов пластика.



Под волнами океана происходит очень много разговоров. Новое исследование показывает, что лучепёрые рыбы, составляющие 99% известных в мире видов рыб, имеющие позвоночник, гораздо чаще общаются со звуком, чем принято считать, а некоторые виды рыб делают это в течение по крайней мере 155 миллионов лет, говорится в новом исследовании учёных университета Корнелла, США.



Ученые обнаружили 175 семейств, которые содержат две трети видов рыб, которые общаются, издавая звуки. Изучая генеалогическое древо рыб, авторы исследования обнаружили, что звук настолько важен, что он эволюционировал по крайней мере 33 раза в течение миллионов лет. Ученые использовали три источника информации: существующие записи и научные работы, описывающие звуки рыб; их известную анатомию — есть ли у них правильные инструменты для создания звуков, такие как определенные кости, воздушный пузырь и специфические для звука мышцы; и ссылки в литературе 19-го века до того, как были изобретены подводные микрофоны.



Так, о чем же говорят рыбы? В значительной степени о том же, о чем все говорят и люди — секс и еда.



Исследователи считают, что рыбы либо пытаются привлечь партнера, либо защитить источник пищи или территорию, либо сообщить другим, где они находятся. Даже некоторые из общих названий рыб основаны на звуках, которые они издают, таких как хрюканье, кваканье, свиная рыба, писк сома или трубачи.



За минувшие 50 лет на Ямале стало теплее на 3,5°C. Научный центр изучения Арктики в своем исследовании также отметил, что наиболее интенсивные изменения климата происходят с 2010 года. В среднем каждые десять лет температура увеличивалась на 0,7°C.



По результатам первого этапа исследований, на изученной территории уменьшилась площадь озер. «На Тазовском полигоне, где мы работали летом, – почти в полтора раза», — сообщил заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Роман Колесников. Последствиями климатических изменений также стали интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв.



Проблема с таянием вечной мерзлоты наблюдается не только на Ямале, вечная мерзлота занимает 65 процентов площади России. Так из-за таяния вечной мерзлоты, «по данным МЧС РФ, аварийность на магистральных нефтегазопроводах продолжает ежегодно расти с трендом около 10% в год. Еще выше аварийность на промысловых трубопроводах и сооружениях инфраструктур (в Надыме и Уренгое, на месторождениях Ямбургском и УКПГ Медвежьем и других), где происходит от 40 до 50 тысяч аварий в год, со значительными потерями нефти и экологическим ущербом». Только в Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч аварий на нефте- и газопроводах, около 21% из них вызваны механическими воздействиями и деформациями. На нефтяных месторождениях одного лишь Ханты-Мансийского автономного округа происходит около 2000 аварий в год. Причиной аварий являются неравномерная осадка грунта при понижении кровли вечномерзлых пород. То есть, мерзлота деградирует от повышения температуры воздуха, и это надо как-то учитывать сейчас при реализации новых проектов промышленных и бытовых.



«В Якутске уже к концу 2000 года 34 % капитальных сооружений (374 жилых дома) находились в аварийном состоянии, было зафиксировано 20 крупных обрушений зданий. В Норильске число аварийных жилых и общественных зданий достигло 165. Ущерб, причиняемый сверхнормативным износом зданий на Севере, превышает нормативный более, чем в 2 раза, а затраты на ремонтно-восстановительные работы часто превышают стоимость первоначального строительства».



В результате изменения мерзлотных условий только в Норильске в аварийном состоянии оказались около 250 сооружений, более 40 жилых домов уже снесены.



Железнодорожное полотно БАМа также лежит на вечной мерзлоте, которая сейчас активно деградирует. Проблемы также наблюдаются при эксплуатации и строительстве автомобильных дорог. Более 50 % аэропортов Севера и особенно их взлетно-посадочные полосы находятся в аварийном состоянии, в том числе в Якутске и Магадане.



Огромное количество сетей выбрасывается в море. Каждое крупное судно разворачивает от 80 до 112 км сетей. Но жаберные сети, как правило, быстро изнашиваются и приходят в негодность, а также отрываются от крепежей и свободно дрейфуют по океанам представляя смертельную угрозу для китов, дельфинов, черепах и большей части остальной живности, обитающей в море.



Несмотря на загрязнение океана и смертельные угрозы для его обитателей, ни одно правительство, похоже, не заботится о том, чтобы решить эту проблему.



От работника траулера в Шотландии, который попросил себя не называть: «Он и его коллеги, похоже, тянут больше сетей, чем рыбы. В поездке за поездкой они ловят огромные скопления призрачных жаберных сетей и ярусов, часто обернутых вокруг морских животных». А конкретно, это утонувшие морские птицы, тюлени, рыбы и ракообразные многих видов, которые умерли долгой, мучительной смертью.



Изношенные жаберные сети и ярусы должны быть возвращены в порт для утилизации. Но те, которые он извлекает, имеют показательную характеристику: дорогие детали, те, которые могут быть использованы повторно - поплавки, гири и крючки - были отрезаны. Это, по его мнению, означает только одно что, если вы найдете такую сетку или линию, она была намеренно выброшена за борт.



Жаберные сети были запрещены во многих водах из-за их очень высоких показателей прилова и их таинственной тенденции пропадать без вести. Но, как отмечается в собственном докладе шотландского правительства, «не было получено никаких данных или исследований», показывающих, откуда берется выброшенное снаряжение. И это несмотря на то, что в северном нагорье коммерческие орудия лова составляют 90% океанского пластика, улавливаемого пляжными уборщиками, и что запутывание в статическом рыболовном снаряжении является основной причиной смерти малых и горбатых китов в Шотландии.



На прошлой неделе молодой горбатый кит был замечен в антарктических водах, его спинной плавник оторван, а хвост опутан сетями, прорезающими кожу вокруг его хвоста.



Миллионы тонн пластика сбрасываются в окружающую среду каждый год, и загрязнение теперь пронизывает планету, от вершины горы Эверест до самых глубоких океанов.

Согласно исследованию, микроорганизмы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы поедать пластик. Кажется, природа решила не дожидаться, когда мир решит проблему пластика, и потихоньку берёт ситуацию в свои руки. Правда, непонятно, к каким последствием это приведёт.



В ходе работы было обнаружено 30 тыс. ферментов, способных разрушать десять различных видов пластика. Эксперты считают, что эти ферменты после детального изучения можно будет адаптировать для промышленного использования.



Всплеск производства пластмасс за последние 70 лет, с 2 млн тонн до 380 млн тонн в год, дал микробам время для развития, чтобы иметь дело с пластиком, говорят исследователи. Исследование, опубликованное в журнале mBio, началось с составления набора данных из 95 микробных ферментов, которые, как уже известно, разлагают пластик, часто встречающиеся в бактериях на свалках мусора и в подобных местах, изобилующих пластиком. Около 12 000 новых ферментов были обнаружены в образцах океана, взятых в 67 местах и на трех разных глубинах. Результаты показали стабильно более высокие уровни разлагающих ферментов на более глубоких уровнях, что соответствует более высоким уровням пластикового загрязнения, которое, как известно, существует на более низких глубинах.



Образцы почвы были взяты из 169 мест в 38 странах и 11 различных местах обитания и содержали 18 000 ферментов, разрушающих пластик. Почвы, как известно, содержат больше пластмасс с добавками фталатов, чем океаны, и исследователи обнаружили больше ферментов, которые атакуют эти химические вещества в образцах суши.



Почти 60% новых ферментов не вписываются ни в какие известные классы, говорят ученые, предполагая, что эти молекулы разлагают пластмассы способами, которые ранее были неизвестны.



Это исследование позволяет определить, насколько глубоко проникло заражение пластиком и как сильно человек влияет на окружающий мир, а антропогенные отходы производства заставляют природу эволюционировать. Правда будущее такой эволюции немного пугает.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости