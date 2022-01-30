Устойчивость к антибиотикам убивает на сотни тысяч больше, чем малярия или ВИЧ

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30 января 2022, 17:16

Фото: Соцсети

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, считаются одной из самых больших угроз, стоящих перед современной медициной. Чрезмерное использование антибиотиков (часто без предписания врача) привело к тому, что резистентность бактерий повышается с каждым годом. Это приводит к тому, что распространенные инфекции, такие как сепсис или пневмония, становится труднее лечить, сообщает «National Geographic Россия».

По оценкам глобального исследования, опубликованного в журнале Lancet, в 2019 году около 1,3 миллиона смертей были непосредственно вызваны лекарственно-устойчивыми бактериальными инфекциями, сообщает «new scientist».

Мохсен Нагави из Вашингтонского университета в Сиэтле и его коллеги разработали модель для оценки того, сколько людей умерло в 2019 году от бактериальных инфекций, которые ранее можно было бы лечить, если бы не устойчивость к противомикробным препаратам (УПП). Ранее такого глобального обследования не проводилось.

Модель была основана на медицинских записях 471 миллиона человек с устойчивыми к антибиотикам инфекциями из 204 стран. Команда изучила опубликованные исследования и медицинские записи, чтобы получить как можно более полный набор данных об УПП. «Для стран, у которых было очень мало данных, мы рассчитали цифры, основанные на разработанной нами региональной модели», — говорит Нагави.

Исследователи обнаружили, что около 1,3 миллиона смертей могут быть напрямую связаны с УПП во всем мире. Они также обнаружили, что еще 3,65 миллиона смертей были связаны с людьми, у которых были заболевания, которые показали ту или иную форму УПП. «Мы не можем с уверенностью сказать, что эти смерти были вызваны устойчивостью к противомикробным препаратам, но некоторые из них, возможно, были», — говорит Нагави.

Если обе группы будут включены, это сделает УПП третьей по значимости причиной смерти во всем мире в 2019 году после ишемических сердечных приступов и инсультов. Даже более консервативная оценка будет означать, что УПП убил больше людей в этом году, чем СПИД, который был ответственен за 680 000 смертей, и малярия, которая убила 627 000 человек.

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