При таянии вечной мерзлоты доля неорганических источников выбросов CO2 приближается к 20 %

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29 января 2022, 19:44

Фото: pixabay.com

По подсчетам ученых доля неорганических источников CO2 при таянии вечной мерзлоты оказалась необычно велика. По предварительным данным результатом становится около 20% выделяющегося в ходе таяния углекислого газа, сообщает ТАСС.

Ян Мельхерт из Кельнского университета и его коллеги предполагают, что в результате быстрого потепления Арктики уже к концу XXI века исчезнет около трети вечной мерзлоты, расположенной на Аляске и на юге Сибири.

Проследив за таянием вечной мерзлоты на одном из островов в устье Лены, климатологи пришли к выводу, что в ходе этого процесса выделяется большое количество углекислого газа. Примерно 20% от этих выбросов исходит из неорганических источников. Результаты исследования опубликовал научный журнал Frontiets in Earth Science.

Пока ученые не могут точно сказать, с какой скоростью будет разлагаться органика из оттаявшей вечной мерзлоты, что не позволяет оценить, как этот процесс повлияет на глобальное потепление в ближайшее время.

В свою очередь, изотопный состав выбросов СО2 указал, что существенная его доля, около 20% от общего объема, возникла в результате реакций между неорганическими соединениями углерода. Это стало неожиданностью для климатологов, так как ранее этот источник СО2 не учитывали при оценке потенциального вклада таяния вечной мерзлоты в глобальное потепление.

Но уже сейчас пугает, какие бактерии, микробы и микроорганизмы могут обрести вторую жизнь в связи с оттаиванием вечной мерзлоты. Помимо неизвестных науке организмов, оттаивают схороны, а точнее могильники сибирской язвы, чумные могилы, оспа и т.д.

Ученые считают, что мир ждут новые пандемии с ранее неизвестными и неизученными вирусами.

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