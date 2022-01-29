Российские леса исчезают быстрее, чем восстанавливаются

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29 января 2022, 19:21

Фото: pixabay.com

Человек уничтожает леса быстрее, чем они восстанавливаются естественным и искусственным путём в купе. Об этом пишет Издательский Дом (ИД) «КоммерсантЪ».

Счетная палата (СП) РФ пришла к выводу: анализируя данные за период с 2016 по 2020 год, что потеря лесов в России не компенсируется как естественным, так и искусственным путём.

ИД «Ъ» сообщает: «Доля площадей с восстановленными и разведенными лесами к площади вырубленных и погибших лесов выросла с 61,8% по итогам 2016 года до 93,6% по итогам 2020-го (с 0,84 млн га до 1,18 млн га)».

В настоящее время требуется восстановить 35,4 млн га лесных массивов. Теми темпами, что они восстанавливаются сейчас в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» к концу 2024 года будут высажены только площади, потерянные в 2022-м, а не все утраченное. Кроме того, определены пробелы в проекте. Нет государственных питомников по разведению саженцев. Более того, по 84% площади лесного фонда РФ есть только данные десятилетней давности. СП РФ подчёркивает: «Проблема — нехватка средств: обеспеченность воспроизводства финансированием из федерального бюджета в 2019 году составила 67% от заявленного регионами объема, в 2020 году — 82%».

А тем временем с 2016 по 2020 год расходы на воспроизводство лесов выросли примерно на 70% — с 10,7 млрд до 18,6 млрд руб. Львиной долей в этих затратах являются активы землепользователей. Стоимость которых возросла с 6,7 млрд руб. в 2016 году до 11,6 млрд руб. в 2020-м. в то же время вырос и федеральный бюджет данного проекта с 2 млрд до 3,5 млрд руб. ИД «Ъ» подчёркивает: «Самые крупные категории расходов — лесовосстановление и лесоразведение, а также так называемая рубка ухода (удаление деревьев, мешающих росту целевых видов).

Почти половина опрошенных Счетной палатой регионов заявила о рисках невыполнения требования о том, что с 1 января 2022 года не менее чем на 20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должны высаживаться саженцы с закрытой корневой системой (выращенные в теплицах в технических емкостях для повышения приживаемости). На местах указали на высокую стоимость посадочного материала и на отсутствие необходимой техники».

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