Турция в шестой раз отправила экспедицию в Антарктиду

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27 января 2022, 16:45

Фото: pixabay.com

Турция, как и многие другие страны очень активно ведёт свою научную и исследовательскую деятельность в Антарктиде. Начиная с 2016 года она направляет на континент медиков, ботаников, геологов и океанологов. Они изучали влияние изменения климата на планету, сообщает Центр «ФОБОС».

Группа турецких учёных будет проводить исследования в течение полутора месяцев по 14 проектам в различных областях — от наук о Земле до наук о жизни. Также участники экспедиции опробуют некоторые отечественные технологические продукты.

Напоминаем, что всё больше и больше стран пытаются закрепится на «белом» континенте, так как действия Мадридского протокола, который запрещает добычу ископаемых в Антарктике, истекает в 2048 году, вот тогда и развернётся битва за пока ничью Антарктику, так как на этом континенте есть все виды полезных ископаемых и в огромных количествах.

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