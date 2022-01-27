Ученые предполагают, что из-за локдаунов 2020 года, стало меньше молний

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 января 2022, 15:41

Фото: pixabay.com

Отсутствие аэрозольных частиц в атмосфере привело к ряду удивительных эффектов. В исследовании, представленном на осеннем заседании Американского геофизического союза (AGU), были проанализированы атмосферные факторы, которые, возможно, способствовали снижению на 10-20%, правда с оговоркой, в зависимости от того, как подсчитывается молния, пишет «foxnews.com».

Эрл Уильямс, физический метеоролог из Массачусетского технологического института и автор презентации, сказал, что команда использовала три разных метода для измерения молнии, но все методы указывали на снижение активности.

Исследование было сосредоточено на оптической глубине аэрозоля (AOD), которая измеряет частицы, образующиеся при сжигании ископаемого топлива. Эти частицы могут действовать, чтобы ускорить и улучшить сбор водяного пара и образование облаков.

Частицы, образующиеся при сжигании топлива, ускоряют образование облаков. Но при этом же поглощают много влаги: она не выпадает дождем, а остаётся в виде кристалликов льда. Они сталкиваются между собой и накапливают заряды — так появляются молнии.

В исследовании сравнивалась молниевая активность и уровни аэрозолей в период с марта по май 2020 года с аналогичным периодом в течение 2018-2021 годов.

То есть получается, что всё дело в выбросах от машин?

Значит, чем меньше выбросов — тем меньше молний. В районах с более значительным уменьшением аэрозолей наблюдалось аналогичное более значительное снижение молниевой активности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости