Какие потери может понести Россия из-за глобального потепления

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27 января 2022, 12:19 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Российская газета (РГ) опубликовала интервью с член-корреспондентом РАН Анной Романовской. Речь шла о глобальном потеплении. Сразу отмечу, что эксперт не сказала ничего нового. В частности, обсуждалось таяние вечной мерзлоты из-за повышения среднегодичной температуры. Корреспондент РГ сразу начала повествование с последствий этого явления: «На Ямале, в поселке Пангоды, из-за таяния вечной мерзлоты пошел ходуном дом на 47 семей, построенный всего-то пять лет назад. «Пляшущие» дома есть в Якутске, Норильске, Воркуте. На мерзлых грунтах стоят крупные города: Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Вечно мерзлотные почвы буквально тают под ногами. Повреждения нефте- и газопроводов зафиксированы в Югре. Под дорожным полотном твердый грунт превращается в болото, что уже не раз случалось на трассе «Амур». О перспективах, связанных с таянием вечной мерзлоты в своей кандидатской диссертации в 2020 году, писал эксперт Энвер Ибрагимов.

По словам Анны Романовской, причиной потепления климата на полюсах являются особенности общей циркуляции атмосферы. Она считает, что суша на планете нагревается быстрее, чем поверхность океана, и поскольку в северном полушарии суши больше, оно теплеет - быстрее. Однако, океанологи указывают именно на влияние потепления океана на глобальные изменения климата планеты. Кстати, Антарктида холоднее Северного заполярья именно, потому что она является сушей, а Северный полюс приходится на океан.

КТО ВИНОВАТ

Однако вернёмся к заданной теме. Споры о роли человека в глобальном потеплении нашей эпохи не утихают. Анна Романовская считает, что «такого стремительного роста средних температур в последние десятилетия не было бы без антропогенных выбросов парниковых газов». И ещё, ссылаясь на выводы сербского ученого Милутина Миланковича она говорит об орбитальных циклах изменения климата планеты и тут же делает оговорку, что «эти циклы действуют на протяжении геологических времен сотен и тысяч лет, то есть медленно». Насчёт сотен лет -как говорится спору нет. В средние века климат на территории Киевской Руси был значительно теплее, чем сейчас. К слову, 1223 год был очень жарким. По описанию летописцев леса горели, а птицы падали на землю замертво. Даже не буду спорить о том, что сотни и тысячи лет — это вовсе не геологические эпохи (их временная протяжённость длиннее, причём несравнимо значительно).

Но, как быть с тем, что при жизни Пушкина климат был мягким. Мы хорошо помним строки из «Онегина»: «Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе». Однако в период Русско-турецкой войны 1877-1878 годов уже наблюдалось похолодание. Еще пример - зима с 1941 на 1942 год и с 1978 на 1979 год была очень холодной. И в промежутке между этими сезонами она не отличалась особой мягкостью. Но, в наше время пик потепления пришёлся на 2006 год, а сейчас всё, как будто, возвращается в норму. То есть, климатические циклы реально имеют более короткий временной отрезок примерно в 50 лет. Можно надеяться, что через 30 - 40 лет планета слегка остынет и опасность мирового потепления минует нас.

Влияет ли деятельность человека на глобальное изменение климата - возможно. Но, эту проблему нельзя рассматривать столь однобоко. Однозначно добыча полезных ископаемых и производства загрязняют окружающую среду и ведут к деградации экосистем, но, только локально. На изменение климата Земли влияет всё, что происходит на ней и вокруг неё.

Например, сильное извержение одного вулкана с экзотическим именем Эйяфьятлайокудль (в Исландии) оказало куда большее влияние на состояние атмосферы северного полушария земли, чем деятельность человечества за последние 50 лет.

Неизвестно чем аукнется взрыв вулкана на архипелаге Тонга. Многие эксперты увязывают потепление и похолодание климата на планете с «качанием» оси её наклона, и изменениями скорости вращения. На первый фактор, по мнению специалистов, в первую очередь влияют сильные землетрясения и земная тектоническая активность. На второй, как выяснилось относительно недавно, оказывают влияние крупные сооружения (или конгломерат таковых) такие как китайская плотина «Три долины» или высокие небоскрёбы. Скорость вращения планеты изменяется под воздействием передвижения морского и сухопутного транспорта в мировом масштабе (этой теме мы посвятим отдельную статью) и гравитации Луны.

Космос и Солнце со всей его системой также влияют на изменения климата на нашей планете.



ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Стоит всё же отметить, что Парижское соглашение (ПС) стало результатом однобокой оценки тех факторов, что влияют на климат Земли. Более того, оно подписано в угоду крупного, западного капитала, и в первую очередь работает на мировое доминирование США. Один только углеродный налог чего стоит. Судя по всему, он ляжет бременем в первую очередь на страны третьего мира, Россию и Китай. А коллективный Запад, и всё те же США, будут бенефициарами данного глобального проекта.

Выводы, к которым приходят исследовательские группы, работающие на Парижское соглашение - чудовищны. Оказывается, что леса тропические, субтропические и умеренного пояса потенциально являются источником крупных выбросов углекислого газа в атмосферу Земли. Схему расправы с «лёгкими планеты» американцы решили отработать у себя. Под бензопилы и бульдозеры экофанатиков из правительства США попали больше тысячи деревьев в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена. Странные люди в один голос утверждают, что это на благо планеты, которую они пытаются защитить от глобального потепления. Более 70 видов взрослых деревьев в популярном парке площадью 46 акров были снесены бульдозерами, в том числе 419 дубов, 89 медоносов и 81 вишневое дерево. Беговая дорожка парка, поля для игры в мяч, газоны, места для пикников и амфитеатр также планируется уничтожить, чтобы остановить изменение климата. В оправдание своим действиям власти Нью-Йорка сообщили: «Как только все работы будут завершены, примерно через пять лет, новый парк будет поднят на 8-10 футов выше, с новыми рекреационными объектами и 1 800 замещающими деревьями, представляющими более 50 видов, более подходящих для выживания в случайных наводнениях с соленой водой». Проще говоря, они готовятся к наводнениям библейского масштаба. Кстати, не факт, что новый парк вообще состоится.

И ещё, согласно выводам экспертов «ПС» причиной потепления кроме прочего, является животноводство. Первой жертвой этого постулата стала Ирландия. В данной стране фермеры пустят под нож 20% своего стада крупного рогатого скота для снижения выбросов метана. Один миллион триста тысяч коров отдадут свои жизни ради мифической климатической повестки. В Великобритании, как и в России, каким-то чудом сохранились учёные, выступающие с открытой критикой главной научной фальсификации XX века, сфабрикованной Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата — завышением на порядки времён жизни в атмосфере парниковых газов. Кстати, против тех, кто не будет исполнять веления «ПС» ждут карательные меры, вплоть до военного воздействия. Кто будет выполнять роль мирового «зелёного» жандарма - гадать не приходится.

Не будем возвращаться к проблеме использования возобновляемых источников энергии. Уже доказано, что ветряки, электротранспорт и солнечные батареи имеют солидный углеродный след на стадии их производства и губительную для экологии перспективу на стадии утилизации.

ЧТО УТОНЕТ



У каких стран и городов есть перспектива повторить судьбу легендарной или мифической Атлантиды? При таянии всех ледников на планете, по прогнозам учёных, уровень океана поднимется примерно на 65 м. Понятно, что эта цифра весьма приблизительна к истине. Но, если опираться на неё, то под водой окажутся обширные территории российской европейской равнины и низины Западной Сибири. Санкт-Петербург - утонет, а Москва скорее всего - нет. Вместе с нашей культурной столицей под воду уйдут равнины Карелии, Швеции, Прибалтики и Финляндии. Да, что там гадать, утонут Нидерланды, Бельгия, северные территории Германии и Франции, и многие прибрежные города Старого и Нового света. От Британии на поверхности останутся одни возвышенности. Судя по всему, скалы Дувра, пики Уэльса и Шотландии всё же будут торчать из воды. Восточные и центральные равнины США станут дном новых морей, та же учесть ждёт половину Канады, прибрежные района Центральной и Южной Америки. Вся долина реки Амазонки с её притоками станет большом морем. В Азии океан захлестнёт берега и прибрежные города - Шанхай, Гонконг, Сеул и Токио. Абсолютное большинство островных государств прекратят своё существование, точнее от них останутся только горные вершины, там, где они есть. Ойкумена сократится значительно, человечеству, точнее той его части, что сумеет выжить, придётся приспосабливаться к новым условиям бытия.

Что касается цивилизации, дальнейшее потепление, по мнению учёных станет причиной возникновения новых смертоносных пандемий. Например, при таянии мерзлоты на российском севере на поверхности оказываются могильники и захоронения, возникшие во времена сильнейших эпидемий Сибирской язвы и других смертоносных инфекций, выкашивавших целые поселения, полностью. Анна Романовская указала, что в связи с потеплением меняются ареалы обитания «некоторых членистоногих, которые переносят так называемые трансмиссивные заболевания. Ученые зафиксировали, что происходит расширение ареала малярийного комара, европейского лесного клеща - переносчика клещевого энцефалита, боррелиозов, туляремии. А также комаров - переносчиков вирусов лихорадки Западного Нила и других экзотических для Европы и России опасных заболеваний человека и животных». Кроме того, грядут войны не только за природные ресурсы, но за пресную воду и территории, на которых можно создавать пищевую базу. Прогнозы, касающиеся значительного сокращения популяции человека на земле - весьма реалистичны.

О ДЕГРАДАЦИИ МЕРЗЛОТЫ

По словам Романовской, - «вечная мерзлота занимает 65 процентов площади России». Из диссертации Энвера Ибрагимова следует, что «в районах распространения вечной мерзлоты на территории РФ сосредоточено более 80% разведанных запасов нефти, около 70% - природного газа, огромные залежи каменного угля и торфа». Кроме того, там находятся месторождения никеля, золота, бокситов и других руд. То есть, этот регион Москва будет продолжать осваивать и предпримет меры, чтобы сделать его более-менее комфортным для проживания человека.

Однако, из-за таяния вечной мерзлоты, «по данным МЧС РФ, аварийность на магистральных нефтегазопроводах продолжает ежегодно расти с трендом около 10% в год. Еще выше аварийность на промысловых трубопроводах и сооружениях инфраструктур (в Надыме и Уренгое, на месторождениях Ямбургском и УКПГ Медвежьем и других), где происходит от 40 до 50 тысяч аварий в год, с значительными потерями нефти и экологическим ущербом». Только в Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч аварий на нефте- и газопроводах, около 21% из них вызваны механическими воздействиями и деформациями. На нефтяных месторождениях одного лишь Ханты-Мансийского автономного округа происходит около 2000 аварий в год. Причиной аварий являются неравномерная осадка грунта при понижении кровли вечномерзлых пород. То есть, мерзлота деградирует от повышения температуры воздуха и это надо как-то учитывать сейчас при реализации новых проектов промышленных и бытовых.

«В Якутске уже к концу 2000 года 34 % капитальных сооружений (374 жилых дома) находились в аварийном состоянии, было зафиксировано 20 крупных обрушений зданий. В Норильске число аварийных жилых и общественных зданий достигло 165. Ущерб, причиняемый сверхнормативным износом зданий на Севере, превышает нормативный более, чем в 2 раза, а затраты на ремонтно-восстановительные работы часто превышают стоимость первоначального строительства», - пишет Ибрагимов. В результате изменения мерзлотных условий только в Норильске в аварийном состоянии оказались около 250 сооружений, более 40 жилых домов уже снесены.

Железнодорожное полотно БАМа также лежит на вечной мерзлоте, которая сейчас активно деградирует. Проблемы также наблюдаются при эксплуатации и строительстве автомобильных дорог. Более 50 % аэропортов Севера и особенно их взлетно-посадочные полосы находятся в аварийном состоянии, в том числе в Якутске и Магадане.

И ЕШЁ

С отступлением льдов в морях Северного ледовитого океана связан интерес США и их союзников к российскому Северному морскому пути (СМП) и к региону в целом. Есть прогноз, что в обозримом будущем по СМП можно будет проводить торговые суда круглогодично. А значительно выгоднее: чем совершать морские перевозки из портов Азиатско-тихоокеанского региона по южному пути вокруг материка, через Суэцкий канал. Кроме того, Америка с вожделением взирает на арктический шельф с его природными богатствами. России придётся очень постараться, чтобы защитить свои арктические территории и акватории.

И ещё, о проблемах российского Севера. По данным ТАСС, убытки от таяния вечной мерзлоты на территории РФ в ближайшие 30 лет составят 422 млрд руб., так во всяком случае, считают ведущие климатологи страны. Это связано с ростом расходов на инфраструктуру и ликвидацию последствий различных техногенных аварий. А дальнейшее развитие дорожной и трубопроводной сети повысит этот показатель до 865 млрд. руб. На круглом столе IX Невского международного экологического конгресса обсудили потепление в Арктике. Убытки от таяния вечной мерзлоты для России оценили в пять триллионов рублей. По данным министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, уже сейчас в зону риска попадают 10 аэропортов, 46 тысяч домов и 45 процентов месторождений нефти и газа.

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