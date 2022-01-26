Морские выдры могут бороться с выбросами СО2 на местном уровне

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 января 2022, 15:33

Фото: pixabay.com

Учёные пришли к такому выводу после нового исследования. Дело в том, что каланы активно питаются морскими ежами, которые в свою очередь питаются морскими водорослями. Если же ежей становится слишком много, то водоросли исчезают, что приводит к резкому увеличению углекислого газа над океаном. Сообщает ТК «Живой океан».

Из-за массовой охоты до начала 20 века, выдр чуть не уничтожили полностью. Сейчас за популяцией каланов внимательно следят экологи.

Каланы поддерживают миролюбивые отношения с большинством других морских млекопитающих, включая котика, нерпу, ларгу, тюленя и сивуча. Хотя калан выходит победителем даже из сражения с морскими котиками, которые вдвое превышают его по весу и размеру, в обычных природных условиях они не конфликтуют, сообщается на сайте «animalssea.ru».

Реальными врагами после человека для каланов являются три вида животных: касатка — основной охотник за каланами, полярная акула и в некоторых районах бурые медведи, причём в последнее время полярная акула в Тихом океане уже не наблюдается.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости