Таяние вечной мерзлоты и пожары очень сильно влияют на бассейны сибирских рек, что ускоряет таяние ледников

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26 января 2022, 15:14

Фото: Соцсети

Приток пресной воды и тепла в Северный Ледовитый океан из рек имеет центральное значение для глобальной изменчивости климата через воздействие на покрытие морского льда Арктики и термохалинную циркуляцию океана. Считается, что пресная вода, поступающая в Северный Ледовитый океан с континента, ускоряет таяние Арктики, но степень этого воздействия до конца не изучена. Новое исследование Ирины Панюшкиной, адъюнкт-профессор дендрохронологии в Лаборатории исследований годичных колец Аризонского университета, которая выросла в Сибири, за полярным кругом, проливает свет на эту проблему. Как оказалось, в том, что льды Арктики исчезают все быстрее, виновато таяние вечной мерзлоты в почве и сибирские лесные пожары, сообщает телеканал «Наука».

Панюшкина и ее команда использовали данные годичных колец сибирской лиственницы, которые позволяют проанализировать водяной сток Енисея за последние 300 лет. Сток (количество воды, протекающей через определенный участок реки) можно определить, измерив толщину годичных колец деревьев. Данные можно получить за год или за определенный сезон. Научная статья вышла в журнале Environmental Research Letters.

«Мы обнаружили беспрецедентный рост зимнего стока за последние 25 лет. Зимний расход воды почти на 80% превышает средний показатель за 100 лет. Напротив, годовой сток колебался незначительно в течение 300-летнего периода с увеличением всего на 7% за последние 25 лет», — сказала Панюшкина.

Поскольку зимой в Сибири реки покрываются льдом, измерения речного потока позволили получить информацию только о воде, которая пополняла реку из-под земли, а не с неба. Это таяние вечной мерзлоты, а также подмерзлотные водоносные горизонты. Эти два источника подземных вод теплые по сравнению с холодным воздухом наверху, и когда вместе с речной водой они впадают в Северный Ледовитый океан, то растапливают лед.

Река Енисей является крупнейшим источником потоков пресной воды и энергии среди всех рек, стекающих в Северный Ледовитый океан. Моделирование долгосрочной изменчивости евразийского стока в Северном Ледовитом океане осложняется значительной изменчивостью речного стока во времени и пространстве, а также ограничениями мониторинга.

Согласно исследованию, таяние вечной мерзлоты и пожары очень сильно влияют на бассейн реки Енисей, и в последние десятилетия в Северный Ледовитый океан поступает больше пресной воды и тепла. В свою очередь, таяние морского льда также усугубляет глобальное потепление. Ожидается, что к середине века полное отсутствие льда приведет к улучшению судоходства вдоль берега Северного Ледовитого океана.

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