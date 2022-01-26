«ММК-Уголь» Виктора Рашникова незаконно присвоила сельхоз земли

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26 января 2022, 13:15

Фото: pixabay.com

История с незаконным использованием участков началась еще в 2020. Тогда прокуратура установила, что на земельном участке размещены площадка с нарушенной поверхностью и технологическая дорога. На другом участке же находилась ЛЭП, которая также принадлежит «ММК-Уголь», сообщает интернет-портал «Ваш город».

Прокуратура обязала угольщиков рекультивировать земли вплоть до начала 2021. Вместо этого компания попыталась обжаловать приговор. Но в ноябре прошлого года Кемеровский суд оставил требования в силе.

И это справедливо, ведь экологическая ответственность должна стать такой же нормой, как развитие производства. Правда по данным, «Ваш город», привести в порядок чужие земли угольщики так и не соизволили.

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