Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 января 2022, 11:24

Каждый россиянин ежегодно слышит о том, как в Сибири горят миллионы гектаров леса, а власти объясняют, почему их не нужно тушить. Правда, теперь в России 815 млн га леса (20% растущего на Земле), а в 1998 г. было 852 млн га (22%). При доле в мировом ВВП в 1, 5% Россия производит 4, 6% всех выбросов углерода, угрожающего апокалиптическим изменением климата.



В Госдуме и Совете Федерации уже несколько лет обсуждается главный ужас экологов – мощный пакет поправок в Закон «Об особо охраняемых природных территориях». Если их примут, то правительство РФ сможет «отрезать» от ООПТ любую территорию для вырубки леса или добычи ресурсов. Что втихую практикуется уже давно. По подсчётам «Гринпис», с 1998 по 2013 г. ряд крупных и несколько региональных компаний получили для разведки и добычи ресурсов в общей сложности 1, 67 млн га заповедных территорий.



Экологические проблемы в России накапливались с советских времён. Весной 1993 г. эколог Алексей Яблоков представил карту самых загрязнённых мест России с комментариями. При Союзе граждане никогда не видели полной картины, потому что понятие военной тайны распространялось на объекты ядерной энергетики или места захоронения радиоактивных отходов. В итоге многие знали про Аральское море, но даже не слышали про Томск-7 и Красноярск-26. Народ думал, что ядерное оружие испытывают только в Семипалатинске и на Новой земле. А оказалось, что в России 93 точки подземных ядерных взрывов (всего по СССР – 117).



Цена «антиэкологического» развития России выше, чем рост экономики: ежегодный ущерб, по данным Минприроды, составляет около 4–6% ВВП.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости