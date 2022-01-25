Заседание рабочей группы по строительству в Кургане кластера зимних видов спорта ожидаемо началось с драки

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25 января 2022, 16:12

Фото: pixabay.com

Жители Петрозаводска начали компанию по сбору подписей в защиту Кургана — городского елового леса, площадью 64 га, на чьей территории власти Карелии планируют возвести лыжно-биатлонный комплекс, сообщает ТК «ЭкоПротесты Россия».

Протестующие утверждают, что строительство комплекса приведёт к вырубке 4 га леса — примерно 5000 деревьев, пишет karel.mk.ru. Экоактивисты призывают всех несогласных с проектом оставить свою подпись под обращением к мэру Владимиру Любарскому и главе Карелии Артуру Парфенчикову. Защитники леса требуют придать Кургану статус рекреационной зоны и создать городской парк. Протестующие намерены собирать «живые» подписи до 1 февраля.

На Кургане обитают краснокнижные виды животных и растений (например, белка-летяга, белоспинный дятел, птица Оляпка). Протестующие настаивают, что вырубка части леса повредит всему лесу, поскольку Курган образует единую биосистему.

Лыжно-биатлонный комплекс — это проект создания «Кластера зимних видов спорта». На его реализацию выделено около 1 млрд рублей. Часть леса в Кургане действительно запланирована под вырубку (для биатлонного стрельбища, стартовой поляны и коммуникаций).

Заседание рабочей группы по строительству на «Кургане» кластера зимних видов спорта ожидаемо началось с драки. Мероприятие проводили в конференц-зале спорткомплекса, и организатор — Минобразования республики — из-за коронавирусных ограничений не собирался пускать в зал более пятидесяти человек. В результате множество общественников остались на улице, чем были сильно недовольны, сообщает «Рtzgovorit.ru».

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