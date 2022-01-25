Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Заседание рабочей группы по строительству в Кургане кластера зимних видов спорта ожидаемо началось с драки

, 16:12

Заседание рабочей группы по строительству в Кургане кластера зимних видов спорта ожидаемо началось с драки
Фото: pixabay.com

Жители Петрозаводска начали компанию по сбору подписей в защиту Кургана — городского елового леса, площадью 64 га, на чьей территории власти Карелии планируют возвести лыжно-биатлонный комплекс, сообщает ТК «ЭкоПротесты Россия».

Протестующие утверждают, что строительство комплекса приведёт к вырубке 4 га леса — примерно 5000 деревьев, пишет karel.mk.ru. Экоактивисты призывают всех несогласных с проектом оставить свою подпись под обращением к мэру Владимиру Любарскому и главе Карелии Артуру Парфенчикову. Защитники леса требуют придать Кургану статус рекреационной зоны и создать городской парк. Протестующие намерены собирать «живые» подписи до 1 февраля.

На Кургане обитают краснокнижные виды животных и растений (например, белка-летяга, белоспинный дятел, птица Оляпка). Протестующие настаивают, что вырубка части леса повредит всему лесу, поскольку Курган образует единую биосистему.

Лыжно-биатлонный комплекс — это проект создания «Кластера зимних видов спорта». На его реализацию выделено около 1 млрд рублей. Часть леса в Кургане действительно запланирована под вырубку (для биатлонного стрельбища, стартовой поляны и коммуникаций).

Заседание рабочей группы по строительству на «Кургане» кластера зимних видов спорта ожидаемо началось с драки. Мероприятие проводили в конференц-зале спорткомплекса, и организатор — Минобразования республики — из-за коронавирусных ограничений не собирался пускать в зал более пятидесяти человек. В результате множество общественников остались на улице, чем были сильно недовольны, сообщает «Рtzgovorit.ru».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество