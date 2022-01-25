Некоторые специалисты считают, что вулкан на Тонге взорвался в результате применения геофизического оружия

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 января 2022, 14:19 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: earthobservatory.nasa.gov

В NASA заявили, что извержение вулкана в архипелаге Тонга почти в тысячу раз превысило мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму; обломки породы поднимались на высоту 40 км. Эксперт NASA Джим Гарвин заявил, что, по предварительной оценке, количество энергии, высвободившейся при извержении, достигло от 4 до 18 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Что же на самом деле стало причиной извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который вызвал волны цунами, распространившиеся на десятки тысяч километров. По словам учёных из NASA извержение покрыло всё Королевство Тонга слоем токсичного пепла, отравило питьевую воду, уничтожило урожай.

ВУЛКАН НА ТОНГЕ

Подводный вулкан на Тонге взорвался между островами Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай. Он уничтожил несколько островов. Специалист из NASA заявил: «Мы не знаем почему (это произошло - ред.), может, потому что у нас нет сейсмометров на Хунга Тонга-Хунга Хаапай; но что-то ослабило твердую породу в основании и вызвало частичное обрушение северного края кальдеры. Думайте об этом, как о том, что дно кастрюли выпадает, позволяя огромному количеству воды устремляться в подземную магматическую камеру при очень высокой температуре».

Издание «Natural news» указывает на то, что извержение вулкана Тонга вызвало таинственную, загадочную концентрическую рябь в атмосфере Земли. Спутниковые снимки показывают необычную картину гравитационных волн, которая ранее не наблюдалось с извержениями вулканов. Может быть какой-то вид оружия был задействован для того, чтобы спровоцировать это извержение?

«Это действительно уникально», — прокомментировал Ларс Хоффман, атмосферный ученый из Суперкомпьютерного центра Юлиха в Германии. «Мы никогда не видели ничего подобного в данных раньше».

Открытие было сделано на изображениях, собранных атмосферным инфракрасным эхолотом (AIRS), который установлен на спутнике Aqua (принадлежит NASA). Он зафиксировал гигантские волны в океане, образовавшиеся после извержения. Также и в атмосфере, можно было увидеть десятки концентрических кругов, каждый из которых представлял собой быстро движущуюся волну газов, которые простиралась более чем на 16 000 километров. Эти волны доходили от поверхности океана вплоть до ионосферы. Исследователи также считают, что эти волны путешествовали по всему земному шару и обогнули его несколько раз, прежде чем рассеяться. «Наблюдения ведутся уже около 20 лет, и мы никогда не видели таких красивых концентрических волновых паттернов», — добавил Хоффман. Некоторые из учёных заподозрили, что извержения возникло в результате применения ядерного оружия.

Атмосферные гравитационные волны возникают, когда молекулы воздуха в атмосфере распределяются вертикально, а не горизонтально. Это может произойти, когда ветер, из восходящих газовых потоков, набирает скорость и поднимается над вершиной горы, или в результате конвекции в местных погодных системах. Волны вверх и вниз передают энергию и импульс через атмосферу, что наблюдается в виде ряби в высоких облаках. В случае с вулканом Тонга может случиться так, что быстрый приток горячего воздуха и пепла от извержения вызвал эти волны, в гораздо большем масштабе. Тем не менее, ничего подобного никогда не наблюдалось с какими-либо предыдущими извержениями с тех пор, как спутник AIRS был запущен в мае 2002 года.

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Конвенция ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (в англоязычной литературе Environmental Modification Convention, ENMOD), запрещает странам- участникам военное или любое иное враждебное использование средств воздействия на окружающую среду «путем преднамеренного управления природными процессами — динамики, состава или структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или космического пространства» (ст. 2 Конвенции, 1976год). Однако более 40 лет действия этого международного нормативного правового акта отнюдь не снизили остроту данной проблемы. Которая тесно связана с разработками принципиально новых видов оружия, основанных на использовании в военных целях энергии природных процессов. К этой категории средств ведения войны относится геофизическое оружие, об этом писали в своей работе в 2003 году кандидат физико-математических наук, Сергей Геворкян и его дочь зооинженер Ирина Геворкян.

Геофизическим называют оружие, поражающее действие которого основано на использовании в военных целях природных процессов и явлений, вызываемых искусственным путём. В зависимости от среды, в которой происходят эти процессы, это оружие подразделяют на литосферное, гидросферное, атмосферное и геокосмическое. Средства, с помощью которых стимулируются геофизические поражающие факторы, могут быть различными, однако энергия, затрачиваемая этими средствами, всегда существенно меньше энергии, выделяемой силами природы в результате вызванного геофизического процесса. Соответственно, и эффективность предполагаемых методов воздействия на природную среду во враждебных целях оценивается через то наименьшее количество точно размещенных источников энергии, которые в свою очередь вызывают выделение гораздо большего объёма энергии.

Гордон Макдональд писал: «Ключом к геофизической войне является выявление нестабильностей окружающей среды, при которой добавление небольшого количества энергии будет выделять значительно большее количество энергии». Литосферное (или геологическое) оружие оказывает поражающее действие таким катастрофическими процессами, как землетрясения, извержения вулканов, перемещения геологических образований. При этом источником выделяющейся энергии является зона повышенных геодинамических напряжений в литосфере (земной коре) в тектонически активных районах. Исследования показали, что в некоторых районах с помощью наземных или подземных ядерных взрывов небольшой мощности можно вызвать сильные землетрясения, которые приведут к катастрофическим последствиям. При этом образуются, например, приливные волны огромной разрушительной силы или могут произойти взрывы больших объёмов природного газа, возникают обширные затопления (в том числе и нефтепродуктами), пожары и другие бедствия. Эти исследования давно уже вышли за пределы теоретических расчётов. Так, на испытательном полигоне в штате Невада (США) был проведён эксперимент, в ходе которого небольшим подземным взрывом было вызвано землетрясение значительной мощности. В этих же целях в штате Колорадо (США), недалеко от Денвера, был использован метод перемещения геологических образований путём закачивания в толщу горных пород «смазывающей жидкости».

В периоды природной активизации, накануне извержения ранее находившиеся в состоянии покоя (уснувшие) вулканы будут особо чувствительны к попыткам активизировать их. С помощью средств дистанционного сейсмического зондирования можно предсказать возможность пробуждения вулкана и определить тем самым тот короткий промежуток времени, когда вулкан будет достаточно готов для воздействия на него в целях нанесения противнику неприемлемого ущерба. В то же время сколько-нибудь эффективный контроль над скоростью и направлением истечения лавы на современном уровне развития технических средств невозможен, считает профессор доктор геолого-минералогических наук ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Владимир Сывороткин.

ГИДРОСФЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Гидросферное (или гидрологическое) оружие использует в разрушительных целях энергию гидросферы. Это достигается воздействием на гидроресурсы (моря, озёра, реки) и гидравлические сооружения взрывами не только ядерных боеприпасов, но и крупных зарядов обычных взрывчатых веществ. Поражающими факторами гидросферного оружия являются мощные волны попуска, приливные волны, затопления территорий. Собственно, затопление польдеров в качестве гидросферного оружия в Нидерландах практиковалось местными жителями начиная с раннего Нового времени: в 1573 году против войск герцога Альба, вторгшихся в Голландию и Зеландию, в ходе фландрской кампании (1656—1658) Тридцатилетней войны во время осады Валансьена маршалом Тюренном, в начале Голландской (1672—1678) и Первой мировой войн. Однако данные акции не могут быть квалифицированы как полноценный самоэкоцид: несмотря на значительные размеры затопленной территории, предпринятое в оборонительных целях затопление длилось недолго, и после прекращения операции польдеры были восстановлены. В отличие от названных, разрабатывающиеся ныне средства враждебного воздействия на окружающую среду ориентированы на её долгосрочные разрушения. Таковы, в частности, цели исследований в направлении искусственного вызова на краю континентального шельфа гигантских волн цунами или направленных приливных волн, обладающих колоссальной разрушительной силой. Большую опасность представляют катастрофические волны, вызванные путём сброса в океан больших объёмов горных пород, ледников или расплавлением арктических льдов. Согласно расчётам, проведенным в США, чтобы растопить 10 млрд. тонн льда, достаточно произвести над арктическим ледовым покровом термоядерный взрыв мощностью всего в 1 Мт ТНТ. Атмосферное (или метеорологическое) оружие является на сегодняшний день наиболее разработанным видом геофизического оружия. Его поражающими факторами являются атмосферные процессы и связанные с ними погодные и климатические явления, от которых в решающей степени может зависеть жизнь как в отдельных регионах, так и на всей планете.

В настоящее время за рубежом активно изучаются возможности целенаправленного воздействия на ионосферу Земли (в частности, в рамках реализуемого США проекта HAARP — High-frequency Active Auroral Research Program), чтобы, искусственно вызывая магнитные бури и полярные сияния, нарушать радиосвязь и препятствовать радиолокационным наблюдениям в пределах заданного пространства.

Для воздействия на природные процессы в целях враждебного воздействия на среду обитания и тем самым нанесения противнику неприемлемого ущерба предполагается использовать различные средства, в том числе химические вещества (йодистое серебро, твёрдая углекислота, карбамид, угольная пыль, соединения брома, фтора и др.); предусматривается также использование мощных генераторов электромагнитных излучений, тепловых генераторов и других технических устройств. Вместе с тем, на сегодняшний день наиболее эффективным и перспективным средством активного воздействия на природные процессы считается ядерное оружие, применение которого в таких целях может самым надёжным образом обеспечить ожидаемые разрушительные эффекты. С проблемой враждебного воздействия на природную среду в целях причинения противнику неприемлемого ущерба и, соответственно, с проблемой определения уровней неприемлемого ущерба от ядерного экоцида связана также концепция «ядерной зимы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости