Антониу Гутерриш: «Я не паникую, но бью тревогу»

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25 января 2022, 13:38

Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал экстренно бороться с климатическим кризисом. Вокруг человечества полыхают пять глобальных пожаров, — речь идет о пандемии, глобальной финансовой ситуации, изменении климата, полном беззаконии в киберпространстве, а также о мире и безопасности. Так Гутерриш охарактеризовал свое выступление, посвященное приоритетам работы ООН в 2022 году, сообщается на официальной странице сайта ООН.

Углубление неравенства, растущая инфляция, климатический кризис, потеря биоразнообразия, конфликты, политические проблемы, злоупотребление технологиями для распространения лжи – Генеральный секретарь ООН считает, что ситуация достигла точки, когда человечество должно действовать в режиме чрезвычайного положения.

Главная экологическая проблема, которая стоит перед человечеством — это выбросы парниковых газов. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо к 2030 году сократить объем эмиссий на 45%, а к середине века добиться углеродной нейтральности.

Чтобы не произошло необратимых климатических изменений, страны должны преодолеть зависимость от угля, сократить добычу нефти и газа и перейти на возобновляемые источники энергии.

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