Выброшенные сети и орудия улова убивают морских обитателей

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24 января 2022, 13:41

Фото: pixabay.com

Сети, которые используют лодки, огромны. Каждое крупное судно разворачивает от 80 до 112 км сетей. Но жаберные сети, как правило, быстро изнашиваются и приходят в негодность, а также отрываются от крепежей и свободно дрейфуют по океанам представляя смертельную угрозу для китов, дельфинов, черепах и большей части остальной живности, обитающей в море, сообщат «Тhe guardian».

Несмотря на загрязнение океана и смертельные угрозы для его обитателей, ни одно правительство, похоже, не заботится о том, чтобы решить эту проблему.

От работника траулера, работающего в Шотландии, который попросил себя не называть: «Он и его коллеги, похоже, тянут больше сетей, чем рыбы. В поездке за поездкой они ловят огромные скопления призрачных жаберных сетей и ярусов, часто обернутых вокруг морских животных». А конкретно, это утонувшие морские птицы, тюлени, рыбы и ракообразные многих видов, которые умерли долгой, мучительной смертью.

Изношенные жаберные сети и ярусы должны быть возвращены в порт для утилизации. Но те, которые он извлекает, имеют показательную характеристику: дорогие детали, те, которые могут быть использованы повторно - поплавки, гири и крючки - были отрезаны. Это, по его мнению, означает только одно что, если вы найдете такую сетку или линию, она была намеренно выброшена за борт.

Жаберные сети были запрещены во многих водах из-за их очень высоких показателей прилова и их таинственной тенденции пропадать без вести.

Но, как отмечается в собственном докладе шотландского правительства, «не было получено никаких данных или исследований», показывающих, откуда берется выброшенное снаряжение. И это несмотря на то, что в северном нагорье коммерческие орудия лова составляют 90% океанского пластика, улавливаемого пляжными уборщиками, и что запутывание в статическом рыболовном снаряжении является основной причиной смерти малых и горбатых китов в Шотландии.

На прошлой неделе молодой горбатый кит был замечен в антарктических водах, его спинной плавник оторван, с сетями, прорезающими кожу вокруг его хвоста. Поскольку мировое потребление морепродуктов удвоилось за 50 лет, этот вопрос становится все более актуальным.

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