Экологические итоги недели: учёные не хотят, чтобы Билл Гейтс управлял климатом, Росприроднадзор проверит «горячие точки» России

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 января 2022, 09:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Росприроднадзор проверит экологически проблемные «горячие точки» России. Джакарта уходит под землю, столицу Индонезии перенесут в Нусантару, которую с нуля возведут как новую столицу. Объекты природного наследия ЮНЕСКО могут попасть в список наследия России под угрозой. Извержение вулкана на Тонге привело к разливу нефти и загрязнению практически всего побережья. Министерство охраны окружающей среды Перу ввели режим ЧС на 90 дней в зонах разлива нефти. Сейчас в спасательной операции участвуют более 1400 спасателей и волонтеров. Побережье Перу просто усыпано трупами животных, тела которых обволокла нефть. Учёные не хотят, чтобы Билл Гейтс управлял климатом и считают эксперименты с геоинженерией опасными и непредсказуемыми для климата планеты. Соответствующую протестную петицию международные климатологи направили в ООН.



Светлана Радионова устроила в своем аккаунте Инстаграм опрос о наиболее «горячих точках» в сфере экологии, после чего выбрала три самых острых с которых глава Росприроднадзора начнёт свои командировки.



В первую очередь, Росприроднадзор направится в Кемеровскую область, где местные жители продолжают жаловаться на черный снег и смог. Наиболее остро ситуация ощущается в Киселевске. Кемеровская область славится добычей угля и её обратной стороной - угольным загрязнением.



На весну намечена командировка в Тольятти, где население беспокоят вредные выбросы от местного ТЭК и крупного нефтяного предприятия «Тольяттикаучук». В прошлом году проверки Росприроднадзора показали неоднократное превышение норм содержания опасных веществ в воздухе города. Летом инспекторы ведомства проверят Хакассию, где из-за золотодобычи загрязняются реки.



По спутниковым данным предоставленным WWF загрязнение рек от золотодобычи в 2021 году стало беспрецедентным. Экоактивистами было выявлено 320 случаев загрязнения 147 рек Сибири и Дальнего Востока ниже участков добычи россыпного золота на протяжении 11,5 тысячи километров.



В Индонезии министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа объявил название нового столичного города, который будет построен с нуля на юго-востоке острова Калимантан. Город назовут Нусантара, что в переводе с местного языка означат архипелаг, который в последующем станет новой столицей Индонезии.



Власти Индонезии решили перенести столицу из Джакарты из-за пробок и из-за того, что город слишком быстро уходит под землю.



Ученые считают, что Джакарта уже к 2050 году может полностью уйти под землю. Город стоит на болотистой почве, на пересечении 13 рек. За последние десять лет он опустился на 2,5 метра и продолжает проседать со скоростью от одного до 15 сантиметров в год и на 25 см в год в некоторых частях.



Слабонесущие грунты не выдерживают преимущественно бетонную инфраструктуру и население агломерации в 34 млн человек.



В 2018 году БиБиСи писала со ссылкой на местных учёных, что уже половина города находится ниже уровня моря. Такой расклад поставил столицу Индонезии в ряд городов, страдающих в первую очередь от повышения уровня океана.



Российское отделение «Гринпис» уверенно, что объекты природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», «Вулканы Камчатки» и «Западный Кавказ» могут попасть в список наследия под угрозой.



Уникальные территории расцениваются чиновниками и бизнесменами, как источник прибыли. Байкал бездумно застраивается новыми турбазами, стоки от которых отправляются в озеро, не решена проблема отходов целлюлозно-бумажного комбината. Вулканы Камчатки и Западный Кавказ хотят распахать тяжёлой техникой и застроить элитными курортами и трассами.



Со временем проблемы только усугубляются. Сейчас они достигли такой степени, что объекты могут попасть в список под угрозой уже в этом году на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Отношение власти к ООПТ и заказникам, мягко говоря, бесчеловечно. Парки и природоохранные объекты идут под топор в угоду бизнесу. Через уникальные объекты прокладываются дороги и строятся скоростные трассы, хотя в обход можно, но получается дороже, поэтому страдают в основном флора и фауна России, которая становится чем дальше, тем беззащитней. Живая природа и ее разнообразие молча погибает, горит или сносится бульдозерами.



После извержения подземного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тонге на архипелаге началась настоящая экологическая катастрофа. МИД страны сообщает, что в океан вылилось около шести тысяч баррелей нефти, что нанесло ущерб сотням семей рыбаков и «поставило под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах».



Общая площадь загрязнения составила 1,7 миллиона квадратных метров на суше и 1,2 миллиона на поверхности океана. Все пляжи покрыты нефтью, пострадали местные животные, птицы и рыба. Побережье Перу просто усыпано трупами животных, тела которых обволокла нефть.



Правительство охарактеризовало произошедшее, как «худшую экологическую катастрофу» в истории Лимы и потребовало возмещения ущерба от крупнейшей в Латинской Америке нефтегазовой компании Repsol.



Испанская компания прокомментировала, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение вулкана.



Министерство охраны окружающей среды Перу ввели режим ЧС на 90 дней в зонах разлива нефти.



На днях большая группа климатологов и экспертов в сфере управления выступила с инициативой, призывающей запретить технологии солнечной геоинженерии. В своём открытом письме они обращаются к ООН и объясняют, что попытки «затемнить» Солнце крайне опасны, а эксперименты в этой области могут привести к непредсказуемым последствиям.



«Международный политический контроль над развитием оспариваемых технологий с высокими ставками и планетарными рисками не является беспрецедентным. Международное сообщество имеет богатую историю международных ограничений и мораториев на деятельность и технологии, которые считаются слишком опасными или нежелательными», – говорится в письме.



Очевидно, петиция направлена в первую очередь против миллиардера Билла Гейтса. Он поддерживает и финансирует проект SCoPEx, в рамках которого над арктической частью Швеции хотят распылить облако из отражающих частиц. По задумке, они должны вызвать охлаждающий эффект и понизить температуру воздуха. Если экстраполировать технологию в масштабах планеты, это может остановить глобальное потепление, считают авторы эксперимента.



Пока в мире нет ни одной международной организации, которая бы могла контролировать эксперименты геоинженерии. Так, например практически каждая страна изучает воздействия на облака для вызова дождя или других осадков. Пока наука даже не понимает, насколько это опасно и к каким дальнейшим последствиям для климата это может привести в будущем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости