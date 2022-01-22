Учёные не хотят, чтобы Билл Гейтс управлял климатом

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22 января 2022, 19:09

Фото: pixabay.com

На днях большая группа климатологов и экспертов в сфере управления выступила с инициативой, призывающей запретить технологии солнечной геоинженерии. В своём открытом письме они обращаются к ООН и объясняют, что попытки «затемнить» Солнце крайне опасны, а эксперименты в этой области могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает «Хайтек».

«Международный политический контроль над развитием оспариваемых технологий с высокими ставками и планетарными рисками не является беспрецедентным. Международное сообщество имеет богатую историю международных ограничений и мораториев на деятельность и технологии, которые считаются слишком опасными или нежелательными», – говорится в письме.

Очевидно, петиция направлена в первую очередь против миллиардера Билла Гейтса. Он поддерживает и финансирует проект SCoPEx, в рамках которого над арктической частью Швеции хотят распылить облако из отражающих частиц. По задумке, они должны вызвать охлаждающий эффект и понизить температуру воздуха. Если экстраполировать технологию в масштабах планеты, это может остановить глобальное потепление, считают авторы эксперимента.

Пока в мире нет ни одной международной организации, которая бы могла контролировать эксперименты геоинженерии. Так, например практически каждая страна изучает воздействия на облака для вызова дождя или других осадков. Пока наука даже не понимает, насколько это опасно и к каким дальнейшим последствиям для климата это может привести в будущем.

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