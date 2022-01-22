На летном поле аэропорта Ле-Бурже экоактивисты устроили акцию протеста

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22 января 2022, 12:14

Фото: pixabay.com

Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа. В акции принимали участие около 70 активистов из движений Exctinction Rebellion France, Attac и Alternatiba, сообщает ТАСС.

Манифестанты, в частности, выразили протест против использования частных самолетов.

Авиационные выбросы диоксида углерода составляют, по различным оценкам, от 2 до 2,5 % от общего количества антропогенных выбросов CO2 в атмосферу.

Сломав секцию ограждения, они расставили перед ангарами фигуры президента Франции Эмманюэля Макрона, персонажа с густыми седыми усами из настольной игры «Монополия», а также изображения животных, охваченных огнем.

Таким образом, активисты осуждают причастность миллионеров к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению.

Экологи постоянно обвиняют авиационную отрасль в том, что появляется все больше свидетельств ее разрушительного воздействия на изменение климата.

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