В нацпарке приморья впервые подтвердили размножение краснокнижного горала

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 января 2022, 14:39

Фото: pixabay.com

Ученым удалось встретиться с четырьмя особями краснокнижного горала, один из которых – детеныш, сообщает ТАСС.

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье впервые подтвердили факт размножения на заповедной территории редчайшего амурского горала.

Амурский горал - единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, редкое животное для России и мира. Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке неизвестна.

Заповедник «Земля леопарда» занимает площадь 369 тыс. гектаров на юго-западе Приморского края. Здесь в естественных условиях обитает около 100 особей дальневосточного леопарда и около 30 особей амурского тигра. Как выяснилось ещё и можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости