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Городские клумбы могут остановить вымирание пчел

, 11:52

Городские клумбы могут остановить вымирание пчел
Фото: pixabay.com

Ученые из Бристольского университета выяснили, что городские клумбы могут обеспечивать пчелам до 85% производства меда. Об этом сообщает «Тhe guardian».

Самыми «медоносными» оказались цветущие кустарники и обыкновенные маргаритки. Важно и искусственное разнообразие цветов, которое есть в городах; оно выше, чем на природе и даже в заповедниках, и это положительно сказывается на пчелах.
Проблемой исчезновения популяции пчёл занимаются во всем мире, дело в том, что эти трудяги опыляют 99 % плодоносных деревьев и цветов. Без них человечество погибнет от голода.

Маленькие сады важны для сохранения пчёл, также как и большие, говорится в исследовании.

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