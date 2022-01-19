Роснедра могут отозвать лицензию у шахты «Листвяжной»

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19 января 2022, 17:11

Фото: pixabay.com

После проверки Росприроднадзора выяснилось, что на шахте не соблюдаются нормы по уровню угледобычи. Поэтому Роснедра могут отозвать лицензию у печально известной шахты Кемеровской области. Об этом сообщает ТК «Coala».

Действительно, последние пару лет объемы добычи СДС падали. По данным РБК, производственная мощность «Листвяжной» составляет 5,2 млн тонн при добыче 4–4,5 млн.

Саму лицензию выдали еще в 2003 году вплоть до 2040. Материалы рассмотрит комиссия по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами. Правда, когда именно – не сообщается.

Руководитель одной из шахт Кузбасса, что в случае отзыва лицензии Роснедра могут выставить шахту на аукцион и продать ее из нераспределенного фонда другому собственнику.

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