Микропластик изменяет форму клеток легких человека, предупреждают ученые

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18 января 2022, 12:42

Фото: pixabay.com

Ученые полны решимости выяснить широко распространенное воздействие пластикового загрязнения наряду с его последующим воздействием на окружающую среду и здоровье человека, сообщает «pollution.news».

Микропластик повсюду, и, согласно одному исследованию, эти крошечные кусочки пластика могут изменить клетки легких человека. Исследование было проведено учеными из Университета штата Флорида (FSU) и опубликовано в журнале Chemical Research in Toxicology.

Микропластик относится к пластиковому мусору, который составляет менее пяти миллиметров, или размером с кунжутное семя. Большинство микропластиков сортируются на две категории в зависимости от того, как они формируются: первичные микропластики и вторичные микропластики.

Первичные микропластики изготавливаются для коммерческого использования, такие как «микрогранулы» в косметике, лосьоны и зубная паста или микроволокна в текстиле или сетке. Хотя Закон о водах без микрошариков 2015 года запрещает производство микрогранул в косметических продуктах в Америке, первичный микропластик все еще накапливается в окружающей среде.

Вторичный микропластик — это частицы, которые разрушаются из более крупных пластиковых продуктов, таких как контейнеры и бутылки с водой, обычно с помощью экологических средств, таких как эрозия. Большинство вторичных микропластиков не разлагаются полностью.

Согласно исследованиям, микропластик оказался в антарктическом морском льду, в снегопадах в Арктике и в образцах стула человека, собранных по всему миру. (Связанные с: Высокий уровень микропластика, обнаруженного в фекалиях младенцев.)

Для исследования ученые изучили вид ущерба, который микропластик может нанести легким человека. Согласно результатам исследования, микропластик вызвал изменения формы клеток легких и замедление их метаболизма после воздействия.

В течение нескольких дней ученые наблюдали некоторые необычные изменения. Крошечные пластиковые частицы заставляли метаболизм клеток замедляться и препятствовали их пролиферации и росту.

Автор исследования Керестин Гудман сказала, что клетки действовали ненормально, хотя микропластик не убивал их.

Ученые также сообщили, что частицы были поглощены клетками, чтобы сформировать кольцо вокруг ядра в клетке.

Гудман и другие исследователи наблюдали странное поведение в клетках всего через 24 часа.

Исследования помогут определить долгосрочные нежелательные эффекты, которые могут быть очень вредными для растущих детей и людей с заболеваниями легких.

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