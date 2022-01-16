В Томске придумали, как очищать воду при помощи использованных масок

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16 января 2022, 14:56

Фото: pixabay.com

Во время пандемии коронавируса в России в 30 раз выросли мощности по производству медицинских масок. Отслужившие свое маски просто выбрасываются в ближайшую урну, а затем утилизируются как бытовой мусор. Между тем входящий в их состав полипропилен разлагается очень долго — до 500 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Ученые Томского политехнического университета нашли безопасный и выгодный способ переработки таких отходов. По словам химиков, волокнистая структура медицинских масок и одноразовых простыней открывает новые возможности их повторного использования для ликвидации нефтяных разливов на водоемах.

Исследователи нанесли на полипропилен металлорганический каркас простым химическим методом. В результате ученые синтезировали новый материал — супергидрофобную олеофильную ткань.

«На нефтяной разлив расстилается сверху ткань, через минуту убирается механическим способом, забирая с собой все нефтяные загрязнения и оставляя чистую воду», — рассказывает доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.

Ученые провели серию экспериментов, смоделировав разлив на водоеме. Химики смешали дизель, красители, ржавчину и другие твердые загрязнители. В результате супергидрофобная олеофильная ткань полностью ликвидировала загрязнение. Исследования также показали, что она механически прочная и устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Осталось только разработать последующий способ утилизации таких нефтемасок, а ведь это вдвойне сложней. Надо растворить загрязнение, а затем и саму маску как-то или во что-то переработать. Конечно, нефтяные разливы необходимо очищать, ведь природа после таких аварий восстанавливается самостоятельно до 15 лет и более, но не стоит забывать, что масочное загрязнение планеты в связи с короновирусной инфекцией, наносит не менее серьезный экологический урон.

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