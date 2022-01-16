Исследование: пластиковые игрушки Lego могут пролежать около 1 300 лет в океане, прежде чем сломаться

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16 января 2022, 14:35

Фото: pixabay.com

Кубики Lego, которые являются популярными игрушками для детей, могут пережить ошеломляющие 1 300 лет в океане, прежде чем начнут растворятся. Об этом сообщает «Рollution.news».

Исследователи из Плимутского университета изучили кубики Lego, которые вымывались на береговые линии юго-западной Англии. После подтверждения возраста выветрившихся кусков они сравнили вес кубиков с весами эквивалентных новых невыверенных кусков. Исследователи обнаружили, что кубики Lego могут не растворятся от 100 до 1 300 лет в океане.

Доктор Эндрю Тернер, один из авторов исследования, сказал, что Lego является одной из самых популярных детских игрушек в истории, и ее долговечность является частью ее привлекательности. Однако полная степень его долговечности удивляет.

Исследователи соединили кирпичи с невыветренными наборами, приобретенными в 1970-х и 1980-х годах. Они смогли определить уровни износа кубиков, извлеченных с пляжей, которые затем использовались для расчета того, как долго куски могут продолжать оставаться в окружающей среде.

«Кусочки, которые мы тестировали, сгладились и обесцвечивались, причем некоторые из структур ломались и фрагментировались, предполагая, что, помимо того, что куски остаются нетронутыми, они также могут распадаться на микропластик».

В своем докладе Тернер и его коллеги подчеркнули важность надлежащей утилизации пластиковых отходов, чтобы они не создавали проблем для окружающей среды. За последнее десятилетие добровольные организации из Корнуолла извлекли тысячи кусочков Lego и других пластмасс во время уборки пляжей.

Замеры показали, что кубики LEGO в морской воде разрушались очень медленно. За десятилетия плавания по Мировому океану они потеряли лишь небольшую часть массы. По оценкам ученых, такие кубики разрушатся примерно через 1300 лет.

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