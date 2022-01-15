Солнечные электростанции стали причиной уменьшения популяции флоридских пум

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15 января 2022, 17:40

Фото: pixabay.com

«Зеленая» энергия хоть и снижает углеродный след человека, хотя это утверждение пока не очень правомерно, из-за утилизации и добычи ископаемых для возможности её работы, но она также вредит биоразнообразию в местах установки солнечных ферм. Сообщает «ecosphere.press».

Ученые из Флоридского атлантического университета понаблюдали за жизнедеятельностью хищников, находящихся на грани исчезновения, и выяснили, что их популяция заметно поредела из-за солнечных 45-ти электростанций (СЭС), занимающих огромные территории.

Станции расположенных во Флориде неподалеку от среды обитания пум. Все они сократили число так называемых «коридоров дикой природы» — природных зон, где дикие животные могут свободно передвигаться, не натыкаясь на различные препятствия в виде человеческой инфраструктуры.

Это закономерно уменьшило популяцию пум, поскольку те были лишены возможности передвигаться, искать укрытие и заводить потомство. Кроме этого, животные часто получали ранения при попытке перепрыгнуть через колючую проволоку, установленную на заборах электростанций.

Исследователи заявили, что в идеале самцам флоридских пум необходимо не менее 500 квадратных километров для жизни и размножения. Это не сочетается с желанием США максимально увеличить мощность СЭС.

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