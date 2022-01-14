Зимние Олимпийские игры в Пекине планируют сделать углеродно-нейтральными

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14 января 2022, 16:33

Фото: pixabay.com

Все новые локации для проведения соревнований соответствуют стандартам «зеленого» строительства. Плюсом идет новый экологичный хладагент для катков, на 100% «зеленое» электричество и экологичные спонсорские товары, сообщает ТАСС.

Для перевозки участников и зрителей будут использовать «чистый» транспорт и гибриды — их доля должна будет достигнуть 80%. Планы грандиозные, посмотрим, насколько все удастся.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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