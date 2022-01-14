Оренбуржцы выступают против строительства медного карьера

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14 января 2022, 09:28

Фото: pixabay.com

В Оренбургской области продолжается затяжной конфликт между местными жителями и компанией «Ормет», которая планирует начать добычу медно-цинковых руд, сообщает «НИА Экология».

Как сообщает Telegram-канал «ЭкоПротесты. Россия», население обеспокоено границами будущего карьера. Они расположены всего в 200-300 метрах от ближайших домов села, рядом с которым станет проводиться добыча руды.

Активисты отмечают, что карьер является промышленным объектом. Поэтому санитарно-защитная зона должна быть более пятисот метров. Жители боятся, что разработка приведет к экологической катастрофе.

Несмотря на лицензию, предприятие пока не может начать разработку, так как до сих пор не изменен статус земель. Чтобы его изменить, необходимо провести слушания. Ожидаемо, что жители выступят против.

К сожалению, проблема добычи полезных ископаемых пока не решена, собственно, чем их заменить и как? Добыча всегда сопровождается заражением почв и всеми вытекающими и выщелачивающими веществами. В частности, карьер будет пылить и загрязнять подземные источники воды.

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