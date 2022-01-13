Чехия назначила дату полного отказа от угля

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13 января 2022, 16:25

Фото: pixabay.com

В прошлом году правительство Чехии решило ускорить программу углеродной нейтральности и, в связи с этим полному отказу от угля. Компромиссный 2038 сократили на пять лет, иначе «глобальной катастрофы» не избежать, сообщает ТК Coala.

В этом году правительство подтвердило свои намерения и опубликовало программу по отказу от твердого топлива.

Несмотря на явное ускорение программы, экоактивисты считают 2033 год слишком поздней датой. И какая разница, что почти половина энергетики страны зависит от угля, а с атомной энергией ещё не все понятно. Крупнейшие генерирующие компании страны пока аккуратно говорят о сокращении доли угля с 40% до 12,5% – и правда, зачем давать обещания, которые ты не можешь выполнить.

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