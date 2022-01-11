Экологические организации подают в суд на агентство по охране окружающей среды из-за семян, покрытых пестицидами

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11 января 2022, 15:42

Фото: pixabay.com

Две основные экологические организации подали иск против Агентства по охране окружающей среды (EPA), чтобы остановить использование смертельных пестицидов, которые наносят вред пчелам и другим опылителям, сообщает «Рollution.news».

Центр безопасности пищевых продуктов (CFS) и сеть организаций против пестицидов (PAN) Северной Америки подали иск, требуя, чтобы EPA закрыло лазейку, которая позволяла семенам, покрытым опасными неоникотиноидами, избегать маркировки и регистрации в Федеральном законе об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (FIFRA), что означает, что они не подпадают под правила ограничения использования пестицидов.

Неоникотиноиды представляют собой тип пестицидов, который очень токсичен для насекомых, таких как пчелы. Сегодня их широко используют в Соединенных Штатах несмотря на то, что они настолько опасны. Европейский союз ввёл на них запрет ещё в 2018 году.

Неоникотиноиды широко используются для обработки семян, причем культуры, выращенные из этих семян, по оценкам, покрывают более 150 миллионов акров американских сельскохозяйственных угодий каждый год. В 2011 году более 79 процентов кукурузы страны и 30 процентов соевых бобов поступали из семян, которые были обработаны этими пестицидами.

По словам Даниэля Райхеля из Совета по защите национальных ресурсов, только одно семя кукурузы, которое было обработано неоникотиноидами, содержит достаточно активного ингредиента, чтобы убить четверть миллиона пчел. Более того, недавнее исследование показало, что один распространенный неоникотиноид способен сокращать популяции пчел в течение нескольких поколений.

К сожалению, опасность этих химических веществ не ограничивается только семенами, которые ими обрабатываются. Фактически, более 80 процентов пестицидов способны покидать семена и загрязнять воздух, воду и почву, окружающие их. Те, которые остаются в семени, в конечном итоге попадают в само растение, проникая в листья и нектар. Когда растения потребляются пчелами, птицами и другими опылителями, химические вещества атакуют их центральную нервную систему, нанося ущерб их способности ориентироваться и учиться и приводя к параличу и даже смерти.

Неоникотиноиды долгое время находились под пристальным вниманием из-за их научно документированной роли в сокращении популяций медоносных пчел, и новые данные показывают, что они также наносят вред широкому кругу диких животных, включая птиц и оленей, в дополнение к неблагоприятному воздействию на здоровье человека.

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