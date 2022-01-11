Власти Тувы заступились за снежных барсов, ворующих скот

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11 января 2022, 14:36

Фото: pixabay.com

Чтобы редкого зверя не убивали, разгневанным чабанам будут выдавать новую овцу взамен съеденной хищником, — сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

Снежный барс (ирбис) занесен в Красные книги России и Республики Тыва, а также в Красный список Международного союза охраны природы. Обитает в труднодоступных горных районах Центральной Азии и обычно избегает встреч с человеком. Но в последние годы, видимо из-за недостатка кормовой базы, участились случаи нападения на домашний скот в Республике Тыва и соседней Республике Алтай.

Понятно, что нельзя заставить горцев молча смотреть, как красивые хищники изящно прорежают нажитое непосильным трудом стадо. Поэтому в ТувИКОПР придумали решение: с 2022 года компенсировать пострадавшим ущерб за счёт бюджета.

Пока ждут поступления средств на так называемое «компенсационное стадо» (для начала из 100 голов). Плюс нужно обучить экспертную группу определять нападавшего по останкам жертвы. За атаку других хищников компенсация не предусмотрена. Также чабан не получит новой овцы, если убьёт напавшего ирбиса.

В 2020 году экологи WWF подтвердили обитание на территории России 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в 7 выводках. В республике Тыва обнаружено всего 11 особей. Точное их количество посчитать невозможно из-за труднодоступной среды обитания.

Решение о выдачи пастухам овец будет принимать специальная экспертная комиссия. В ближайшие дни, начнется подготовка экспертов, способных установить, что домашний скот в каждом конкретном случае пострадал именно от барсов.

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