Британский профессор Эрлих: Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания

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10 января 2022, 14:44

Фото: pixabay.com

Землю ждут необратимые изменения экосистем и природные катастрофы. Учёный и профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих рассказал о том, что Землю ждёт шестая волна массового вымирания. Именно с таким предупреждением в беседе с Daily Mail выступил учёный.

В конце декабря Всемирный фонд дикой природы предупредил, что в ближайшие десять лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения, как утверждается, оказался миллион представителей флоры и фауны, сообщает РИА Новости.

Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.

Кроме того, эксперт опасается возвращения гонки ядерных вооружений и масштабного отравления. Эрлих обращает внимание на перенаселение планеты, нерациональное использование и распределение ресурсов. Ранее учёные сообщили об уничтожении из-за глобального потепления целых видов арктических животных, на смену которым приходят новые популяции.

На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Самое известное из них вызвал гигантский астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад.

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