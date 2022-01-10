Экологические итоги недели: Центральную Азию ждёт засуха, а Чёрное море – загрязнение фармацевтическими препаратами

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10 января 2022, 11:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе Росприроднадзор составил рейтинг лесов и деревьев с наибольшей способностью к поглощению выбросов углекислого газа. «Золото» - завоевали леса Сибири с их возможностью поглощения 13,8 млрд тонн CO₂ ежегодно. Из-за изменения климата у южного соседа России остро встаёт проблема нехватки пресной воды. Российские гляциологи уверены, что, если в ближайшее десятилетие не решить эту проблему, огромные территории Центральной Азии начнут превращаться в пустыню. К такому печальному выводу пришли участники международного круглого стола «Таяние ледников и проблемы водных ресурсов в странах Центральной Азии». Правительство России подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров трудноперерабатываемых товаров и упаковки. В январе 2022 года по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко начнутся обсуждения данного законопроекта со всеми заинтересованными ведомствами на площадке Правительства. Экологи бьют новую тревогу из-за загрязнения Чёрного моря. Практически в каждой пробе морской воды специалисты находят препарат сквалан, метаболиты ибупрофена и диклофенака.

Росприроднадзор подсчитал рейтинг деревьев с наибольшей способностью к поглощению CO₂. На первом месте оказалась осина. Гектар таких деревьев избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа в год. Второе место в рейтинге занимает берёза с поглощением 3,3 тонны на гектар леса, на почётном третьем месте дуб с поглощением 3,2 тонны в год на гектар леса. Хвойные леса, как оказалось, уступают лиственным в плане фильтрации воздуха. Так, например, гектар сосен способен поглотить за год 2,4 тонны CO₂, елей и кедров — всего 2 и 1,8 тонны. На основании этих данных составлен рейтинг федеральных округов с самой высокой поглощающей способностью лесов. «Золото» - у Сибири, где леса поглощают 13,8 млрд тонн CO₂ ежегодно. «Серебро» - у Дальнего Востока с показателем в 10,8 млрд тонн. На третьем месте оказались леса Северо-Западного федерального округа, которые утилизируют 5,8 млрд тонн CO2 ежегодно. Леса - главный поглотитель углерода и парниковых газов. От их площади и состояния зависит регулирование углеродного баланса.

Нехватка пресной воды в Центральной Азии требует от стран региона совместного регулирования водного стока, эффективного использования поступающей воды и поиска путей доставки воды из других стран. Эти вопросы станут критическими уже до конца нынешнего столетия. О необходимости выработки решения проблемы нехватки воды заявили эксперты России и Центральной Азии. К такому выводу пришли участники международного круглого стола «Таяние ледников и проблемы водных ресурсов в странах Центральной Азии». Сотрудник Экспертного клуба «Урал-Евразия», заведующий лабораторией естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Рустам Ганиев представил участникам общую картину изменения климата на планете за последние 500 миллионов лет. По сравнению с предыдущими этапами, сегодня климат на планете в целом стабилизировался. При этом имеющаяся тенденция на небольшое повышение средней температуры за последние полтора столетия приведет к изменениям привычных форм хозяйствования в различных частях Земли. Для Центральной Азии, которая лишится своих ледников, это будет означать превращение региона в пустыню. Уже сейчас ощущается нехватка пресной воды в таких странах, как Узбекистан и Туркменистан, что через определенное время начнет сильно сказываться на их сельском хозяйстве. Киргизия и Таджикистан столкнутся с проблемой выработки электроэнергии на своих гидроэлектростанциях. Выходом из ситуации может стать создание некоего международного регулятора, который обеспечит взаимодействие между странами региона по эффективному водопользованию и позволит реализовать проект по транспортировке воды из других стран, где она имеется в избытке, в частности, из России, – рассказал ученый. За 65 лет наблюдений ледников в Казахстане зафиксировано сокращение объема горных ледниковых масс на 48%. При этом ледниковая вода в Центральной Азии составляют 80% всего объема пресной воды. Исчезновение талых вод повлияет не только на исчезновение рек: сократится и количество подземных вод, которые питают растительность Центральной Азии. Решить проблему нехватки воды имеющимися сегодня средствами не представляется возможным, это решение необходимо выработать, – подвел итог казахстанский гляциолог.

На прошедшей неделе стало известно, что правительство России подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров ряда товаров и упаковки. В январе 2022 года по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко начнутся обсуждения данного законопроекта со всеми заинтересованными ведомствами на площадке Правительства. С 2023 года изменится норматив утилизации, а ставка экосбора повысится для трудноперерабатываемых товаров и упаковки. Будет создан реестр компаний, осуществляющих утилизацию отходов. Они будут обязаны предоставлять сведения о заключенных договорах, объемах утилизации и наличии соответствующих мощностей. По мнению вице-премьера, обновленный закон ликвидирует правовые пробелы, которые сейчас позволяют уходить от ответственности. Она заявила: «В соответствии с поручениями Президента пора внедрить принцип «загрязнитель - платит». Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса». Основной посыл законопроекта таков: чем менее экологичным и трудно перерабатываемым является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Методика расчёта ставок будет устанавливаться Правительством.

Стала известна ещё одна неприятная новость. В Чёрном море был обнаружен препарат сквалан, который добавляют в косметические средства, он находится в каждой пробе воды. А еще фармацевтические препараты - метаболиты ибупрофена и диклофенака. Доказано, что продукты распада ибупрофена еще более токсичны, чем сам препарат. На человека пагубно действует ибупрофен. В больших концентрациях он может вызывать изжогу и сыпь. Его метаболиты выводятся из организма и с канализационными стоками поступают в морскую воду. В пробах воды ученых ожидал еще один «сюрприз» - компоненты косметики, в том числе кремов от загара, которые не растворяются в воде. Они получили столь массовое применение, что теперь постоянно присутствуют в морских и океанических водах.

Масс-спектрометр помог выявить в морской воде и высокие концентрации фталатов. «Исследования показали, что фталаты накапливаются в различных органах моллюсков, максимальные концентрации отмечены в пищеварительном органе. В свою очередь они попадают к нам на стол, либо традиционным способом, либо по пищевой цепочке других видов морских обитателей», - сообщил ведущий научный сотрудник отдела радиационной химической биологии Людмила Малахова. В подкожной жировой клетчатке дельфинов на хромато-масс-спектрометре обнаружили бисфенол F - это пластификаторы, которые добавляют во многие виды пластмасс для придания гибкости. По словам Малаховой, влияние бисфенолов на море до конца еще не изучено, но зато точно известно, что они постоянно поступают в море со сточными водами.





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