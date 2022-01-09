ТАСС: являются ли угрозой для Земли бродячие планеты

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9 января 2022, 15:33

Фото: Млечный Путь © Муса Салгереев/ТАСС

Ученые обнаружили, что во вселенной существуют космические сироты, это так называемые «не привязанные» к какой-либо звезде планеты. Группа астрономов, используя данные с нескольких телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) и других инструментов, обнаружила в нашей галактике по меньшей мере 70 новых бродячих планет. По расчетам ученых, всего в Млечном Пути может оказаться несколько миллиардов таких кочующих небесных тел. Почему о них стало известно только недавно и чем это может грозить Земле, рассказывает Михаил Котов, ТАСС.

На самом деле человечество знает о происходящем за границами Солнечной системы не так много, как хотелось бы астрофизикам, даже о нашем доме, самой Солнечной системе, у людей весьма скудные знания по космическим меркам.

Согласно современной теории, примерно в одном световом годе от Солнца находится гипотетическая сферическая область Солнечной системы — облако Оорта. Именно там формируются долгопериодические кометы, их период обращения вокруг Солнца составляет более 200 лет. Но посмотреть, как это облако выглядит, у астрономов пока не получается, слишком далеко и современная оптика пока на это не способна.

За границами Солнечной системы ситуация еще сложнее. Человечество может лицезреть только очень яркие источники, такие как звезды. Именно изменение света, искажение распространения электромагнитного излучения под воздействием гравитации от других объектов позволило людям увидеть невидимое и обнаружить планеты возле других звезд.

Так, обычно экзопланету находят по гравитационному притяжению, которое она оказывает на свою звезду (метод лучевой скорости), или по блеску системы, который ослабляется, когда планета проходит перед звездой (метод транзита).

Но с «бродячими планетами» так не получится, потому что они не связаны гравитацией со звездами. Это планеты, которые по каким-то причинам оторвались от притяжения своей звезды и улетели в свободное плавание.

В 2021 году группа европейских ученых смогла обнаружить такие планеты, использовав очень интересный метод.

Европейские специалисты предположили, что за миллионы лет, прошедших со времени их образования, эти планеты все еще достаточно горячи, чтобы светиться в инфракрасном спектре. Это делает их доступными для прямого обнаружения чувствительными камерами, установленными на больших телескопах.

Если упростить, то увидеть обычным глазом черную кошку в абсолютно темной комнате не получится, потому что ее ничто не освещает, но можно использовать инфракрасную камеру и увидеть ее тепловое свечение.

Правда, этот метод работает только для планет, которые все еще горячи и имеют достаточный размер. Именно поэтому все найденные бродячие планеты имеют массу, сравнимую с Юпитером, — в 300 с лишним раз больше, чем масса Земли. То есть, скорее всего, небольшие бродячие планеты, аналогичные размерам Земли, существуют, но пока мы не можем их обнаружить.

Вне звездных систем космос пуст, в нем почти нет материи. А значит, даже если такая планета окажется на пути Солнечной системы, то крайне маловероятно, что это повлияет на жизнь землян.

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