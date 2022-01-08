Япония запустит экологический деревянный космический спутник

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8 января 2022, 15:32

Фото: © Kyoto University, Gismeteо

Специалисты Киотского университета совместно с компанией Sumitomo Forestry займутся разработкой космического спутника, запуск которого запланирован на 2023 год, сообщает Gismeteo со ссылкой на японское информагентство «Киодо».

Аппарат кубической формы с десятисантиметровыми сторонами будет иметь деревянное покрытие, внешние солнечные панели и внутреннюю электронную подложку. Также внутри корпуса может быть размещена антенна, поскольку дерево способно пропускать электромагнитные волны.

Чтобы выбрать подходящую по свойствам древесину, в феврале будут проведены испытания с использованием аппарата на МКС, куда прикрепят листовые фрагменты из разных пород. Древесный материал останется в открытом космосе на девять месяцев.

Предполагается, что деревянный спутник будет отличаться экологичностью и меньшими производственными затратами по сравнению с традиционными алюминиевыми спутниками. Когда его миссия завершится, он сгорит в атмосфере без каких-либо последствий для экологии.

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