Правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки

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7 января 2022, 17:10

Фото: wikimedia.org

С 2023 года изменится норматив утилизации, который ежегодно будет расти не менее чем на 10%, а ставка экосбора повысится для трудноперерабатываемых товаров и упаковки. Об этом сообщается на сайте Правительства России.



Будет создан реестр компаний, осуществляющих утилизацию отходов. Они будут обязаны предоставлять сведения о заключенных договорах, объемах утилизации и наличии соответствующих мощностей.



Сейчас ответственность производителя ограничивается уплатой экологического сбора в соответствии с нормами утилизации.



По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, обновленный закон ликвидирует правовые пробелы, которые сейчас позволяют уходить от ответственности: «В соответствии с поручениями Президента пора внедрить принцип «загрязнитель платит». Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Ежегодно в стране образуется более 60 млн т твёрдых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Это серьёзная экологическая нагрузка».

Основной посыл законопроекта - чем менее экологичным и трудно перерабатываемым является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Методика расчёта ставок будет устанавливаться Правительством.



В январе 2022 года по поручению вице-премьера начнутся обсуждения данного законопроекта со всеми заинтересованными ведомствами на площадке Правительства.

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