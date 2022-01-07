Правительство подготовило редакцию законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки

С 2023 года изменится норматив утилизации, который ежегодно будет расти не менее чем на 10%, а ставка экосбора повысится для трудноперерабатываемых товаров и упаковки. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Будет создан реестр компаний, осуществляющих утилизацию отходов. Они будут обязаны предоставлять сведения о заключенных договорах, объемах утилизации и наличии соответствующих мощностей.
Сейчас ответственность производителя ограничивается уплатой экологического сбора в соответствии с нормами утилизации.
По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, обновленный закон ликвидирует правовые пробелы, которые сейчас позволяют уходить от ответственности: «В соответствии с поручениями Президента пора внедрить принцип «загрязнитель платит». Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Ежегодно в стране образуется более 60 млн т твёрдых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Это серьёзная экологическая нагрузка».
Основной посыл законопроекта - чем менее экологичным и трудно перерабатываемым является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Методика расчёта ставок будет устанавливаться Правительством.
В январе 2022 года по поручению вице-премьера начнутся обсуждения данного законопроекта со всеми заинтересованными ведомствами на площадке Правительства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости