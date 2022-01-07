Археологические раскопки в туалете раскрыли грязные тайны самых богатых древних жителей Иерусалима

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7 января 2022, 14:43

Археолог Яаков Биллиг из Управления древностей Израиля рядом с древним туалетом в Иерусалиме. Фото Йоли Шварц/IAA

Только самые богатые элиты Иерусалима имели редкую роскошь туалетов и ванных комнат 2 700 лет назад, но плохая гигиена и санитарные условия привели к хроническим проблемам с желудком, сообщает «Israel21c.org».

Израильские археологи сообщили о редкой 2 700-летней ванной комнате, обнаруженной в саду королевского поместья седьмого века до нашей эры на том месте, что сейчас является набережной Армон Ханацив в Иерусалиме.

Но изучение содержимого септика под причудливым резным известняковым туалетом показало, что привилегированные люди, которые его использовали были заражены паразитами и страдали от круглого червя, ленточного червя, власоглава и острицы.

Дафна Ланггут, директор Лаборатории археоботаники и древних сред Тель-Авивского университета, сказала, что хорошо сохранившиеся яйца гельминтов указывают на то, что жители особняка, вероятно, страдали от боли в животе, тошноты, диареи и зуда.

Некоторые из обнаруженных паразитов, отметила она, «особенно опасны для детей и могут привести к недоеданию, задержкам развития, повреждению нервной системы и, в крайних случаях, даже смерти».

В те дни не было никаких медицинских методов лечения кишечных червей, поэтому люди, вероятно, страдали и жили с ними в течение многих лет. Сегодня эти паразиты все еще существуют, но их можно эффективно лечить.

Ланггут говорит, что кишечное заражение могло быть связано с фекальным загрязнением пищи и питьевой воды или плохой гигиеной ванной комнаты.

Другими возможными источниками инфекции были использование человеческих фекалий для удобрения полевых культур и потребление неправильно приготовленного мяса.

Сейчас ученые исследуют дополнительные анализы отложений, из выгребной ямы, которые могут затронуть мельчайшие детали повседневной жизни в древности, чтобы узнать о диете и лекарственных травах, используемых в Иерусалиме в позднем железном веке.

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