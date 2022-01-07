В России составлен рейтинг самых высоко поглощающих СО2 лесов

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7 января 2022, 13:36

Фото: pixabay.com

Росприроднадзор подсчитал рейтинг деревьев с наибольшей способностью к поглощению CO₂. На первом месте оказалась осина. Гектар таких деревьев избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа в год. Также в ведомстве напомнили о необходимости высаживать быстрорастущие породы деревьев для повышения уровня поглощения вредных выбросов, сообщает ТАСС.

Второе место в рейтинге занимает берёза с поглощение 3,3 тонны на гектар леса, на почётном третьем месте дуб с поглощением 3,2 тонны в год на гектар леса.

Хвойные леса, как оказалось, уступают лиственным в плане фильтрации воздуха. Так, например гектар сосен способен поглотить за год 2,4 тонны CO₂, елей и кедров — всего 2 и 1,8 тонны.

На основании этих данных составлен и рейтинг федеральных округов с самой высокой поглощающей способностью лесов.

«Золото» у Сибири - 13,8 млрд тонн CO₂ ежегодно. «Серебро» у Дальнего Востока - 10,8 млрд тонн. На третьем месте оказались леса Северо-Западного федерального округа, которые утилизируют 5,8 млрд тонн CO2 ежегодно.

Напомним, увеличение поглощающей способности лесов - один из ключевых элементов российской стратегии «нулевых выбросов».

Леса - главный поглотитель углерода и парниковых газов. От их площади и состояния зависит регулирование углеродного баланса.

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